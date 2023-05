DJ PTA-News: Weng Fine Art AG: ArtXX launcht Token-Plattform "Weng Art Invest" zum Kauf von limitierten Kunsteditionen

Monheim am Rhein (pta/15.05.2023/08:00) - ArtXX AG, die Schweizer E-Commerce-Tochter der Weng Fine Art AG (WFA), hat mit "Weng Art Invest" eine neue digitale Kunst-Investitionsplattform gestartet. Auf Weng Art Invest ( http:// www.wengartinvest.com ) können Sammler und interessierte Anleger ab dem 18. Mai 2023 ausgewählte limitierte Editionen von weltweit bekannten zeitgenössischen Künstlern kaufen und auch wieder verkaufen, ohne dass die sonst hohen Nebenkosten für Umsatzsteuer, Einfuhrumsatzsteuer/Zoll, Folgerecht, Transport, Lagerung und Versicherung anfallen.

Mit dem Kauf erwerben Sammler die uneingeschränkte Eigentümerschaft an einem physischen Kunstwerk, welches auf der Plattform durch einen digitalen Zwilling ("Token") repräsentiert wird. ArtXX verwahrt das Kunstwerk treuhänderisch und kostenlos für die Kunden in einem sicheren Zollfreilager. Nach einer initialen Sperrfrist können sich die Eigentümer ihr Kunstwerk jederzeit ausliefern lassen, um es z.B. zu Hause präsentieren oder anderweitig verkaufen zu können. Auf der Plattform werden zudem regelmäßig An- und Verkaufspreise für die handelbaren Kunstwerke veröffentlicht, womit auch die Wertentwicklung der Editionen kontinuierlich verfolgt werden kann.

Im Rahmen eines Soft-Launches hat zunächst eine ausgewählte Gruppe von Sammlern, Investoren und Opinion-Leadern die Möglichkeit, an jedem Montag und Donnerstag, zu XETRA-Handelszeiten, tokenisierte Editionen zu erwerben oder auch zu verkaufen. Im Juni soll die Plattform dann allen Interessierten zugänglich gemacht werden.

Melanie Moske, Chief Digital Officer und Leiterin des Projektes: "Weng Art Invest soll ein Game Changer für die Weng-Fine-Art-Gruppe werden. Wir bieten ikonische Kunstwerke von weltbekannten zeitgenössischen Künstlern an, die einen klar zu beziffernden Marktpreis haben und über unsere Plattform leicht zu erwerben sind - transparent und ohne die üblichen Extrakosten. Mit unserem technischen Partner, der tokenforge GmbH aus Berlin, haben wir zudem ein neues, digitales Asset für die WFA-Gruppe geschaffen, das uns hilft, weiter zu skalieren und die Innovation des Kunstmarktes voranzutreiben. Wir freuen uns darauf, Weng Art Invest in den kommenden Monaten mit dem Feedback der Nutzenden zu optimieren und stetig weiterzuentwickeln."

Rüdiger K. Weng, Gründer und CEO der Weng Fine Art AG: "Mit dem Launch von Weng Art Invest haben wir damit begonnen, eine meiner zentralen Visionen umzusetzen. Seit vielen Jahren verfolge ich neben meiner Leidenschaft für das Sammeln von Kunst auch das Ziel, den Kunstmarkt für den Finanzmarkt interessant zu machen und die Möglichkeit zu schaffen, die Bewertung und den Wert von Kunstwerken nachvollziehen zu können. Die Weng Art Invest-Plattform visualisiert, wie wir uns die zukünftige Entwicklung dieses immer wichtiger werdenden Teils der Kunstszene vorstellen. Wir verstehen diese Plattform als Work-in-Progress und wollen sie kontinuierlich weiterentwickeln."

Das Management ist zuversichtlich, dass über Weng Art Invest schon im laufenden Jahr, ein siebenstelliges EUR-Volumen an Kunsteditionen gehandelt werden wird und das Unternehmen mit dem neuen Angebot seinen Kundenkreis nennenswert vergrößern kann.

ÜBER DIE ARTXX AG

Die ArtXX AG ist zu mehr als 61 % im Besitz der Weng Fine Art AG in Monheim. Weiterhin hält der Verwaltungsratsvorsitzende Rüdiger K. Weng mehr als 23 % der Aktien. Der Streubesitz verteilt sich auf mehr als 400 Aktionäre. Die Gesellschaft gilt derzeit als eines der profitabelsten Kunst-E-Commerce-Unternehmen weltweit. Im Fokus der Gesellschaft steht der Online-Handel mit Werken international bedeutender zeitgenössischer Künstler wie Jeff Koons, Damien Hirst, Peter Doig, Christo, Robert Longo, Alex Katz, Erwin Wurm, Bernar Venet und Ai Weiwei. Die grafischen und skulpturalen Editionen werden über die 2015 etablierte E-Commerce Plattform "Weng Contemporary" angeboten. Weitere Informationen unter: http://www.wengcontemporary.com.

ÜBER DIE WENG FINE ART AG

Die Weng Fine Art AG (WFA) ist eines der führenden und profitabelsten Kunsthandelsunternehmen in Europa. Das Unternehmen mit Sitz in Monheim am Rhein wurde 1994 von Rüdiger K. Weng gegründet und seit 2012 die einzige an der Börse gelistete Kunsthandelsgesellschaft in Europa. Mit derzeit vier Geschäftsbereichen und einem Team aus Kunst-, Finanz- und Digital Experten betreut das Unternehmen Kunden auf der ganzen Welt. Im Fokus des Unternehmens stehen dabei der Handel von Werken international renommierter Künstler des 20. und 21. Jahrhunderts wie Pablo Picasso, Henri Matisse, Edvard Munch, Emil Nolde, Ernst Ludwig Kirchner, Wassily Kandinsky, Andy Warhol, Gerhard Richter, Joseph Beuys, Damien Hirst und Robert Longo.

Die Weng Fine Art konzentriert sich auf das Business-to-Business-Geschäft und beliefert die großen internationalen Auktionshäuser sowie namhafte Händler und Galerien. Mit ihrer Schweizer Tochtergesellschaft ArtXX AG betreibt die WFA unter der Marke "Weng Contemporary" ein E-Commerce-Geschäft für limitierte Editionen der wichtigsten zeitgenössischen Künstler. Die Weng Fine Art ist zudem maßgeblich an der Artnet AG beteiligt, dem weltweit führenden Daten- und Informationsanbieter für den Kunstmarkt, die 2020 ein assoziiertes Unternehmen der WFA geworden ist.

Zusammen mit Partnern aus der Finanz- und Technologieindustrie beteiligt sich die WFA nun auch an der Entwicklung des digitalen Kunstmarkts auf Basis der Blockchain-Technologie, um den Zugang für Sammler und Investoren zum Kunstmarkt zu erleichtern und Transparenz für Kunst als Anlageklasse zu schaffen. Weitere Informationen unter: http:// www.wengfineart.com.

