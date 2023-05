Aumann verzeichnet im ersten Quartal 2023 deutliches Wachstum in Umsatz und Ergebnis adesso SE wächst auch im Q1 stark und steigert Umsatz um 32% auf 276,2 Mio EUR Allianz-Finanzvorstand erwartet in den kommenden Monaten weitere positive Effekte aus Erhöhungen von Tarifen (BöZ) Ceconomy setzt mehr um - Verkauf der schwedischen Märkte belastetet Gewinn Dermapharm Holding SE: hervorragender Start in das Geschäftsjahr 2023 - bestätigt Jahresziele Höhere Erzeugungskapazitäten treiben Windpark-Betreiber Encavis an - Prognose bekräftigt Siemens Energy muss wegen Gamesa Gewinnprognose weiter senken Evotec hat "starken Start" ins Jahr und bestätigt Prognose Nagarro hat seine Umsatzprognose für 2023 gesenkt hatte Neugeschäft und Gewinn der Deutschen Pfandbriefbank brechen ...

