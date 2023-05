NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Bayer nach Quartalszahlen und einer vorsichtigeren Jahresprognose von 90 auf 89 Euro gesenkt, die Einstufung nach dem Kurseinbruch infolge der Resultate aber auf "Outperform" belassen. Die Markterwartungen lägen bereits unter der neuen Unternehmensprognose, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Investoren kritisierten die Bayer-Führung nun wohl, dass sie die Schwäche des Pharmageschäfts nicht schon früher mitgeteilt habe, doch stehe ohnehin bald ein Wechsel an der Konzernführung an. So übernimmt der Pharmaexperte Bill Anderson Anfang Juni das Ruder von Werner Baumann. Anderson dürfte in einigen Monaten dann eine Aktualisierung der Strategie geben./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2023 / 04:52 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2023 / 04:52 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BAY0017

Kostenloser Report: Gefallene Big-Techs - Hier winken jetzt bis zu 200%! Marktexperte ist überzeugt: Diese großen Tech-Aktien sind zu stark gefallen und kommen jetzt zurück! Hier klicken