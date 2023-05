HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4304/ Herta Stockbauer ist seit mehr als 30 Jahren in der BKS Bank tätig und seit 9 Jahren CEO des Instituts. Ach ja: Die Bank feierte im Vorjahr ebenfalls: und zwar den 100. Geburtstag. Wir sprechen darüber, warum man von einem Job an der Uni ins Bankgeschäft wechselt, über den Weg vom Controlling in den Vorstand, über Nachhaltigkeit und Frauen. Und wir reden auch darüber, seit wann man nicht mehr Bank für Kärnten und Steiermark sondern BKS sagt und was an der Tätigkeit als Honorarkonsulin für Schweden so spannend ist. Ach ja: Die Hall of Fame Urkunde für 100 Jahre BKS habe ich bei dieser Gelegenheit ebenfalls an Herta Stockbauer übergeben.http://www.bks.atHall of Fame: ...

