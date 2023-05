Neudorf (ots) -"Wir werden die Art und Weise, wie Menschen Wasser trinken, nachhaltig verändern." Mit der neuen Glas-Wasserfilter-Kanne und den leistungsfähigeren MAXTRA PRO wird diese BRITA-Vision lebendig.Neu: BRITA Glas-Wasserfilter-KanneMan ist schlicht fasziniert von der neuen Glas-Wasserfilter-Kanne. Mit klaren, eleganten Formen fesselt sie. Sie setzt ein ästhetisches Statement und zeugt von Nachhaltigkeit. Dabei bleibt sie praktisch und filtert frischen Trinkgenuss. Sie erfüllt das Bedürfnis nach weniger Plastik.Durchsichtig, biobasiert und nachhaltigWer die Glas-Wasserfilter-Kanne erstmals in der Hand hält, wird von Materialwahl und Haptik angetan sein. Sie besteht aus robustem, leichtem, langlebigem und kratzfestem Borosilikat-Glas mit 60% Recycling-Anteil. Der Trichter wird aus 100% biobasiertem, BPA-freiem Kunststoff gebaut - gewonnen aus Pflanzenresten. Die Glaskanne fasst 2,5 l Wasser, davon 1,5 l BRITA-gefiltert. Trichter und Kanne sind spülmaschinengeeignet.Neu: MAXTRA PRO für 150 l TrinkgenussKann man Gutes besser machen? Mit diesem Ansatz entwickelte BRITA die neuen MAXTRA PRO-Filterkartuschen. Resultat: 50% mehr Leistung. Das noch engmaschigere Filtervlies hält nun 4x mehr unsichtbare Kleinstpartikel zurück. Und in den vier Wochen bis zum Kartuschenwechsel können 50 l Wasser mehr gefiltert werden.Welche MAXTRA PRO passt?Für den passenden Wassergenuss wählt man neu zwischen zwei unterschiedlichen MAXTRA PRO-Filterkartuschen. "All-IN-1" sorgt bei weichem bis hartem Wasser für köstlichen, reinen, kalten und heissen Wassergenuss. Neben Kalk, geruchs- und geschmacksstörenden Stoffen wie Chlor reduziert sie Spuren von Herbiziden, Pestiziden und Medikamenten. Die "Extra Kalkschutz" hält bei hartem bis sehr hartem Wasser Kalk und geruchs- sowie geschmacksstörende Inhalte zurück - ideal für Heissgetränke und optimalen Geräte-Kalkschutz.Vollständig recycelbarDie Filtergehäuse der MAXTRA PRO bestehen aus 50% biobasiertem Kunststoff. Die komplette Filterkartusche ist wie auch die Glas-Wasserfilter-Kanne vollständig recycelbar.Den Unterschied sehen und schmeckenBei Trinkwasser, Kaffee, Tee oder Speisen entfaltet BRITA-gefilteres Wasser das volle Aroma und schützt vor Verkalkungen - MAXTRA PRO nun mit 50 l mehr Kapazität. Wer Edles schätzt, schaut die BRITA Glas-Wasserfilter-Kanne in echt an.Die BRITA Glas-Wasserfilter-Kanne und die beiden BRITA MAXTRA PRO-Filterkartuschen sind jetzt im Handel sowie unter shop.brita.ch erhältlich.Pressekontakt:BRITA AG, NeudorfCarla PauliMarketing + Communication Managercpauli@brita.net079 207 87 02Original-Content von: BRITA AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100087081/100906533