In einem Interview mit der Bild am Sonntag macht VW-Chef Oliver Blume den Konsumenten Hoffnung auf günstigere Varianten im Elektroauto-Segment. Darüber hinaus konnte VW am Ende der letzten Handelswoche noch gute Verkaufszahlen melden.VW-Chef Oliver Blume will bald günstige Elektroautos anbieten. "Mitte des Jahrzehnts sollen sie auf den Markt kommen", sagte Blume gegenüber der Bild am Sonntag. Preis: rund 25.000 Euro. Elektroautos unter 20.000 Euro erteilte der VW-Manager eine Absage.Gute News gab ...

