Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich zum Start der neuen Handelswoche am Montagmorgen ein freundlicher Auftakt ab. Der DAX dürfte zum Handelsbeginn moderate Gewinne verzeichnen und mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 15.948 Punkte starten. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen zu Wochenbeginn beeinflussen:1. Zurückhaltung an der Wall Street Am Ende einer trägen Woche hat der Dow Jones -0,03% ...

