Berlin (ots) -SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hofft nach der Bürgerschaftswahl in Bremen, dass auch die Bundespartei von dem Ergebnis profitiert. Im rbb24 Inforadio sprach er am Montag von einem "guten Rückenwind":"Wir sind nicht so vermessen zu behaupten, das sei vornehmlich eine bundespolitische Wahl gewesen. Das war es nicht. Aber es zeigt uns, dass auch in einem schwierigen politischen Umfeld - auch wenn man politische Verantwortung trägt - dass einem die Leute erneut ihr Vertrauen schenken, wenn man sich als krisenfest erwiesen hat."Die SPD in Bremen sei das "soziale Gewissen der Stadt", so Kühnert weiter:"Das ist das, was die Leute von der SPD auch noch ein bisschen häufiger erwarten: Dass wir eine Spitze der Bewegung sind, wenn es darum geht, soziale Ungerechtigkeiten zu bekämpfen - ohne dabei dem gesellschaftlichen Fortschritt im Wege zu stehen."