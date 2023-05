EQS-News: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG / Schlagwort(e): Personalie

Neuordnung im Vorstand von Eckert & Ziegler



15.05.2023

Berlin, den 15.05.2023 - Der Aufsichtsrat der Eckert & Ziegler AG hat die im Dezember 2022 angekündigte Neuordnung des Vorstands jetzt offiziell beschlossen. Danach werden der Gründer und Vorstandsvorsitzende Dr. Andreas Eckert sowie der Betriebsvorstand des Segments Medical, Dr. Lutz Helmke, ihre Ämter zum Abschluss der Hauptversammlung am 7. Juni 2023 niederlegen. Die Aufgaben der beiden und den Vorsitz im Vorstand übernimmt der bisherige Vertriebsvorstand des Segments Medical, Dr. Harald Hasselmann. Neu in den Vorstand berufen und verantwortlich für das Segment Isotope wird der langjährige Leiter dieser aus Kalifornien geführten Sparte, Frank Yeager. Die Vorstandspositionen von Dr. Hakim Bouterfa und Jutta Ludwig bleiben von den Veränderungen unberührt. Andreas Eckert wird später in den Aufsichtsrat wechseln. Seine Vermögensverwaltung, die knapp ein Drittel der Aktien an der Eckert & Ziegler AG hält, besitzt entsprechende Entsenderechte. Vorerst wird Eckert im Rahmen eines Beratervertrages verschiedene Sonderprojekte zu Ende bringen. Lutz Helmke, der wie Andreas Eckert auf eigenen Wunsch und im Rahmen einer Vorruhestandsregelung aus dem Leitungsgremium ausscheidet, bleibt zusammen mit Harald Hasselmann Geschäftsführer der Tochterfirma Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH. Er konzentriert sich auf den Aufbau der Actiniumproduktion in Dresden-Rossendorf. Über Eckert & Ziegler.

Die Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:

Eckert & Ziegler AG, Karolin Riehle, Investor Relations

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138, karolin.riehle@ezag.de, www.ezag.de



