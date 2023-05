Speziell in der EU stellt Clarity AI fest, dass nur 20 der Artikel-8-Fonds, die den Begriff "nachhaltig" oder eine Abwandlung davon verwenden, derzeit planen, zu mehr als 50 nachhaltig zu investieren, wie es nach der jüngsten ESMA-Konsultation vorgeschrieben wäre

Clarity AI, die führende Technologieplattform für Nachhaltigkeit, hat eine neue Analyse über Fonds mit Begriffen aus dem Bereich Nachhaltigkeit oder ESG in ihrem Namen veröffentlicht. Der Bericht zeigt, dass die regulatorischen Vorschriften für Nachhaltigkeitsangaben und -kennzeichnungen in den USA, im Vereinigten Königreich und in der EU sehr unterschiedlich sind und sowohl Emittenten als auch Anleger verwirren.

"Bei der Untersuchung von Fonds mit allen drei Investmentfondsregelungen der in den USA, dem Vereinigten Königreich und der EU haben wir festgestellt, dass über 95 der Fonds mit dem Wort ‚nachhaltig' oder einem ähnlichen Begriff umbenannt oder umstrukturiert werden müssten, um auf allen drei Märkten verkauft werden zu können. Dies bedeutet nicht nur zusätzliche Kosten im Hinblick auf die Einhaltung der Vorschriften, sondern unterstreicht auch, wie unterschiedlich die Akteure in diesem Fall die Regulierungsbehörden die Bedeutung von Kernkonzepten wie ESG und Nachhaltigkeit interpretieren", so Patricia Pina, Leiterin der Produktforschung und Innovation bei Clarity AI.

Mit Blick auf die EU hat die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) im November 2022 eine Konsultation veröffentlicht, die darauf abzielt, Mindestschwellen für Fonds nach Artikel 8 bzw. "hellgrüne" Fonds einzuführen, die bestimmte ESG- oder nachhaltigkeitsbezogene Begriffe in ihrem Namen verwenden. Die ESMA schlug vor, dass jeder Fonds, der einen ESG-bezogenen Begriff in seinem Namen verwendet, Folgendes sicherstellen muss:

100 der Vermögenswerte, in die er investiert, erfüllen die Mindestschutzbestimmungen, indem sie die in der Pariser Benchmark-Verordnung festgelegten Mindestausschlusskriterien einhalten.

80 der Vermögenswerte, in die der Fonds investiert, dienen der Erfüllung der von ihm geförderten ESG-Merkmale (d. h. sie sind mit den Begriffen im Namen abgestimmt).

50% der Vermögenswerte, in die er investiert, sind nachhaltige Anlagen im Sinne von Artikel 2(17) der SFDR, wenn der Fonds den Begriff "nachhaltig" oder einen davon abgeleiteten Begriff (z.B. "Nachhaltigkeit") in seinem Namen verwendet.

Clarity AI untersuchte diese Vorschläge auf der Grundlage von Daten von über 18.000 Fonds in ganz Europa. Um die ESMA-Vorschläge an den Fonds zu testen, die einen Bezug zu ESG haben, untersuchte Clarity AI das geplante (über European ESG Templates oder EETs) und das tatsächliche (über Clarity AIs eigene Daten) Niveau nachhaltiger Investitionen in verschiedenen Artikel-8-Fonds. Die Analyse von Clarity AI ergab, dass nur 20 der Artikel-8-Fonds, die den Begriff "nachhaltig" (oder eine Ableitung davon) verwenden, derzeit planen, zu mehr als 50 nachhaltig zu investieren, wie in der Konsultation dargelegt. Diese Fonds würden daher nicht unter die vorgeschlagenen Änderungen fallen. In der Tat ist das Bild in Bezug auf nachhaltige Investitionen von Artikel 8-Fonds mit dem Begriff "nachhaltig" in ihrem Namen trübe: Eine ähnliche Anzahl (20%) plant, weniger als 10% nachhaltige Investitionen zu tätigen. Darüber hinaus scheint der Vorschlag der ESMA nicht besonders eng mit den Vorschlägen aus dem Vereinigten Königreich oder den USA übereinzustimmen.

"Auch wenn es in jedem Land kontextuelle Unterschiede gibt, die es zu berücksichtigen gilt, sind die Kapitalmärkte globale Märkte, und wir brauchen eine stärkere grenzüberschreitende Angleichung der Vorschriften. Ein unterschiedliches Verständnis und eine unterschiedliche Charakterisierung von ESG und Nachhaltigkeit tragen nur dazu bei, die bestehende Verwirrung auf dem Markt zu verstärken und können zu ‚Greenwashing' führen, was genau das ist, was diese Vorschriften bekämpfen sollen", fügte Pina hinzu.

Um die Transparenz zu fördern, beseitigt Clarity AI die Verwirrung, indem es eine unvoreingenommene Sicht auf die Nachhaltigkeit des Portfolios bietet und die Rahmenbedingungen und regulatorischen Kennzeichnungen in den verschiedenen Rechtsordnungen abbildet. Das Verständnis der Herausforderungen und Fallstricke grenzüberschreitender Vorschriften ist jedoch unerlässlich, um eine unzureichende Angleichung der Vorschriften zu bekämpfen. Fortschrittliche Technologie kann dazu beitragen, dass Anleger sicher bleiben und bessere Ergebnisse für Anleger, Märkte und den Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft erzielt werden.

Über Clarity AI

Clarity AI ist eine Technologieplattform für Nachhaltigkeit, die maschinelles Lernen und Big Data nutzt, um Investoren, Unternehmen und Verbrauchern ökologische und soziale Erkenntnisse zu liefern. Die Fähigkeiten von Clarity AI sind ein unverzichtbares Werkzeug für eine durchgängige Nachhaltigkeitsanalyse in den Bereichen Investment, Unternehmensforschung, Benchmarking, E-Commerce für Verbraucher und regulatorische Berichterstattung. Mit Stand Mai 2023 analysiert die Plattform von Clarity AI mehr als 70.000 Unternehmen, 390.000 Fonds, 198 Länder und 199 Kommunalverwaltungen und ist damit so breit aufgestellt wie kein anderer Anbieter auf dem Markt. Clarity AI erfüllt seine Mission, gesellschaftliche Auswirkungen auf die Märkte zu erzielen, unter anderem dadurch, dass es seine Fähigkeiten durch die Integration mit Partnern wie BlackRock Aladdin, Refinitiv, einem Unternehmen der LSEG, BNP Manaos, CACEIS und Simcorp direkt in die Arbeitsabläufe der Kunden einbringt. Darüber hinaus erreichen die Nachhaltigkeitsinformationen von Clarity AI mehr als 150 Millionen Verbraucher bei mehr als 400.000 Händlern auf der Klarna-Plattform. Clarity AI verfügt über Niederlassungen in Nordamerika, Europa und dem Nahen Osten. Das Kundennetzwerk verwaltet Vermögenswerte in zweistelliger Billionenhöhe und umfasst Unternehmen wie Invesco, Nordea, BlackRock, Santander, Wellington und BNP Paribas.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230515005231/de/

Contacts:

Edelman Smithfield

clarityai@edelmansmithfield.com