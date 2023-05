Berlin (ots) -Der Award "Deutschlands Beste Online-Portale" beantwortet alljährlich die Frage, welche Anbieter:innen aus Sicht der Verbraucher:innen in insgesamt 67 Kategorien "top" sind. Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) und der Nachrichtensender ntv kürten am vergangenen Donnerstag, 11.05.2023, in feierlichem Rahmen in der Berliner Bertelsmann-Repräsentanz die diesjährigen Preisträger. In der Kategorie "Jobportale Berufseinsteiger" gewann erstmalig das Hochschul-Jobportal stellenwerk den begehrten Award, der sich auf über 52.000 Kundenmeinungen deutschlandweit stützt.Zu den Top-Anbietern 2023 zählen unter anderem Check24, Mobile.de, TUI.com, 11880.com - und stellenwerk.de. Die Bewertung aus Verbrauchersicht setzte sich aus den Bereichen "Angebot & Leistung", "Kundenservice", "Internetauftritt" und "Weiterempfehlung" zusammen. In allen vier Bereichen lag stellenwerk.de im Vergleich zu insgesamt elf Konkurrenten in dieser Kategorie vorn, insbesondere schneidet das Hochschul-Jobportal sehr gut ab, wenn es um den Bereich "Angebot & Leistung" und "Kundenservice" geht."Wir freuen uns sehr über diesen Award, weil er eigentlich direkt von unseren Usern kommt", so Dr. rer. nat. René Vossen, Geschäftsführer der Universität Hamburg Marketing GmbH und Managing Director der Marke stellenwerk. "Ich denke, dass unsere lokale Ausrichtung über unser langjähriges Hochschulpartner-Netzwerk, unser Einsatz für Mindestlöhne für unsere Zielgruppe, unsere kundenorientierte Gesamtmentalität sowie das unschlagbare Angebot, sich ab 60,00 EUR / Monat bereits mit seiner Stellenanzeige auf stellenwerk platzieren zu können, bei der Bewertung ins Gewicht gefallen sind. Wir sind trotz aktueller Marktlage nach wie vor der Überzeugung, dass Recruiting für junge Talente nicht teuer sein darf - mehr noch: Das Recruiting von Werkstudierenden, Praktikant:innen oder Einstiegspositionen darf nicht so viele Ressourcen kosten, wie das Recruiting einer Führungskraft. Damit reagieren wir auf einen Schmerzpunkt in der Personalgewinnung und bieten branchenübergreifend eine Option, sich den 'High Potentials von morgen' angemessen und zeitgemäß zu nähern.""Deutschlands Beste Online-Portale 2023" wird im ntv service, Montag, 15.05.2023 auf N-TV um 18:35 Uhr ausgestrahlt.Über stellenwerk: Das Hochschul-Jobportal stellenwerk ist eine Marke der Universität Hamburg Marketing GmbH und mit bundesweit 18 Hochschulpartner:innen und dem studierendenWERK BERLIN ein speziell auf den akademischen Nachwuchs ausgerichtetes Produkt. Als kompetenter Partner unterstützt stellenwerk Studierende und Absolvent:innen seit über 15 Jahren bei der Jobsuche in jeder Phase des Studiums und ist damit ein wichtiges Bindeglied zwischen Hochschule und Wirtschaft. Außerdem bietet stellenwerk viele Jobangebote direkt an Hochschulen sowie Nebenjobs von Privatpersonen an. Zusätzlich veranstaltet das Portal jährlich spannende Recruiting-Events, wie beispielsweise die stellenwerk Jobmesse an den Standorten Hamburg und Bochum.Weitere Informationen und Bildmaterial finden Sie unter www.stellenwerk.de sowie unter www.uhhmg.de.Pressekontakt:Dörte FelsingOnline-Redakteurinpresse@uhhmg.deOriginal-Content von: UHHMG GmbH I stellenwerk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169812/5508992