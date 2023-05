corfinancial, ein führender Anbieter von spezieller Software und Dienstleistungen für den Finanzdienstleistungssektor, kündigt die Implementierung seiner CSDR-Software (Central Securities Depositories Regulation) SureVubei der Man Group an, einer weltweit tätigen Vermögensverwaltungsgesellschaft mit 144,7 Mrd. AUM (Stand: 31.März 2023).

SureVu ermöglicht Buy-Side-Unternehmen die Verwaltung von fehlgeschlagenen Trades und Strafgebühren gemäß der Definition des Settlement Discipline Regime in einer einzigen Lösung.

"Wir waren beeindruckt von der Geschwindigkeit, mit der SureVu in Betrieb genommen wurde. Innerhalb von drei Monaten waren 90 unserer Depotbanken und Prime-Broker eingebunden, und wir gehen davon aus, dass bis Ende April 100 der Beteiligten mit SureVu arbeiten werden", so Antonio Dos Santos, Head of London Investment Operations bei der Man Group

"Einer der ausschlaggebenden Gründe für die Einführung von SureVu waren die mit der CSDR eingeführten Änderungen. Außerdem sahen wir T+1 am Horizont der Regularien aufziehen und wussten, dass wir bei der Verwaltung von fehlgeschlagenen Transaktionen einen Schritt voraus sein mussten. Bei 15.000 bis 20.000 Allokationen pro Tag mussen wir ein klares Bild von unseren ausstehenden Geschäften haben", erklärt Dos Santos. "Angesichts der CSDR ist es wichtig, die Überwachung von fehlgeschlagenen Transaktionen und Geldstrafen mit ein und derselben Lösung abzudecken."

"SureVu unterstützt Unternehmen dabei, die Kontrolle zu behalten und die Abwicklung von Handelsgeschäften sowie große Datenmengen im Zusammenhang mit Strafzahlungen zu verwalten und dabei eine wirksame Steuerung der Prozesse zu gewährleisten. Die Unternehmen brauchen eine schnell einsatzbereite Lösung, die keine hohen Kosten für IT und operatives Personal verursacht. Die Man Group hat erkannt, wie einfach und schnell unsere Lösung dem Unternehmen echte Vorteile bringt", so David Veal, Senior Executive bei corfinancial. "Diese Setigerung der Effizienz ist im Hinblick auf den operativen Druck, der bei der Einführung von T+1 im nächsten Jahr zu erwarten ist, von entscheidender Bedeutung."

