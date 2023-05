DJ MÄRKTE ASIEN/Tokio von Unternehmenszahlen gestützt - Hongkong fest

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben zu Wochenbeginn nach einem holprigen Start überwiegend mit Aufschlägen geschlossen. Von der Wall Street kamen aus dem Freitagshandel negative Vorgaben, die das Sentiment zunächst etwas belastet haben. Hier hatte ein sich eintrübendes Konsumklima Konjunktursorgen geschürt. Zudem belastete der andauernde Streit über die US-Schuldenobergrenze.

Die chinesische Zentralbank hat am Montag wichtige Referenzzinssätze unverändert belassen. Die People's Bank of China (PBoC) stellte dem Bankensystem über ihre einjährige mittelfristige Kreditfazilität (MLF) 125 Milliarden Yuan (ca. 16,5 Milliarden Euro) zu einem stabilen Zinssatz von 2,75 Prozent zur Verfügung. Der MLF-Zinssatz wird zur Ermittlung der Loan Prime Rate (LPR) herangezogen. Die Notenbank stellte außerdem Mittel in Höhe von 2 Milliarden Yuan über siebentägige Reverse-Repo-Geschäfte zu einem Zinssatz von 2,00 Prozent bereit, der damit ebenfalls unverändert blieb.

In Hongkong notiert der Hang-Seng-Index im späten Handel 1,7 Prozent höher, womit er im Handelsverlauf deutlich nach oben zog. Auf dem chinesischen Festland legte der Schanghai-Composite vor wichtigen Konjunkturdaten um 1,2 Prozent zu und machte damit anfängliche Verluste wieder wett. Am Dienstag werden Daten zu den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion veröffentlicht.

Tokio von guten Geschäftszahlen gestützt - Olympus brechen ein

An der Börse in Tokio gewann der Nikkei-Index 0,8 Prozent. Rückenwind kam von einem schwächeren Yen und der laufenden Berichtssaison. Von einem schwächeren Yen profitieren vor allem japanische Exportwerte, deren Produkte in Dollar auf den Weltmärkten billiger werden.

Unter den Einzelwerten rückten Shiseido 5,2 Prozent vor, nachdem sich der Nettogewinn des Unternehmens im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt hat. Auch die Asahi Group (+3,4) konnte den Gewinn kräftig steigern. Die Aktien von Olympus knickten indessen um 6,8 Prozent ein, nachdem der Nettogewinn im vierten Geschäftsquartal die Erwartungen der Analysten verfehlt hatte.

In Südkorea legte der Kospi um 0,2 Prozent zu und erholte sich damit von anfänglichen Verlusten. Belastet wurde das Sentiment zunächst von Sorgen über die wirtschaftliche Enticklung in den USA. Die Aktie des Reifenherstellers Hankook Tire & Technology rückte um 6,0 Prozent vor. Am Markt werde damit gerechnet, dass das Unternehmen im zweiten Quartal von gesunkenen Rohstoff- und Transportkosten profitiert, hieß es.

Rohstoffwerte in Sydney gesucht

Die Börse in Sydney schloss 0,1 Prozent im Plus. Silver Lake sprangen um 7,9 Prozent nach oben, nachdem der konkurrierende Goldförderer St. Barbara (+3,2%) erklärt hatzr, sich nicht weiter mit dem Kaufangebot von Silver Lake für seine Leonora-Assets zu befassen. Newcrest Mining gewannen 1,5 Prozent, nachdem der Rohstoffkonzern einer Übernahme durch das US-Unternehmen Newmont für 17,5 Milliarden US-Dollar zugestimmt hat. Auch andere Goldminenbetreiber wie De Grey, Regis und Evolution legten zwischen 3,5 und 4,2 Prozent zu. BHP, Rio Tinto und Fortescue gewannen zwischen 0,9 und 1,4 Prozent.

Im Bankensektor wurden Macquarie und ANZ Ex-Dividende gehandelt und verloren 2,4 bzw. 4,0 Prozent.

In Thailand gab der SET-Index nach. Bei der Parlamentswahl in Thailand zeichnet sich nach fast einem Jahrzehnt vom Militär gestützter Regierungen ein klarer Sieg der zwei wichtigsten Oppositionsparteien ab.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.267,10 +0,1% +3,2% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 29.626,34 +0,8% +12,6% 08:00 Kospi (Seoul) 2.479,35 +0,2% +10,9% 08:00 Schanghai-Comp. 3.310,74 +1,2% +7,2% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.970,22 +1,7% -0,9% 10:00 Taiex (Taiwan) 15.475,05 -0,2% +9,5% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.212,38 +0,1% -1,3% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.417,02 -0,4% -4,9% 11:00 BSE (Mumbai) 62.352,04 +0,5% +2,5% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:20 % YTD EUR/USD 1,0867 +0,1% 1,0854 1,0932 +1,5% EUR/JPY 147,62 +0,2% 147,33 147,37 +5,2% EUR/GBP 0,8711 -0,1% 0,8719 0,8721 -1,6% GBP/USD 1,2475 +0,2% 1,2452 1,2535 +3,1% USD/JPY 135,84 +0,1% 135,72 134,82 +3,6% USD/KRW 1.336,51 -0,4% 1.342,46 1.333,66 +5,9% USD/CNY 6,9538 -0,1% 6,9583 6,9448 +0,8% USD/CNH 6,9622 -0,1% 6,9709 6,9537 +0,5% USD/HKD 7,8379 -0,0% 7,8414 7,8418 +0,4% AUD/USD 0,6681 +0,5% 0,6648 0,6700 -2,0% NZD/USD 0,6218 +0,3% 0,6197 0,6260 -2,1% Bitcoin BTC/USD 27.442,14 +2,0% 26.916,73 26.310,92 +65,3% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,86 70,04 -0,3% -0,18 -12,9% Brent/ICE 73,94 74,17 -0,3% -0,23 -12,3% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 31,88 32,77 -2,7% -0,89 -57,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.018,70 2.010,75 +0,4% +7,95 +10,7% Silber (Spot) 24,10 23,97 +0,5% +0,13 +0,6% Platin (Spot) 1.065,38 1.058,38 +0,7% +7,00 -0,3% Kupfer-Future 3,74 3,73 +0,4% +0,02 -1,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

