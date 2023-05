FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Eon von 12,50 auf 13,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Energieversorger habe starke Quartalszahlen vorgelegt, sei aber aber verständlicherweise beim Jahresausblick recht vorsichtig geblieben, schrieb Analyst James Brand in einer am Montag vorliegenden Studie. Er glaubt jedoch, dass die günstigen Marktbedingungen im ersten Quartal mindestens bis Ende des dritten Quartals anhalten werden. Zudem sollte der kommende Winter nicht so extrem mild ausfallen wie der letzte. Dies sollte es Eon ermöglichen, die Ziele für 2023 zu übertreffen./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2023 / 06:50 / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000ENAG999

