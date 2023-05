Die reconcept Gruppe legt mit dem neuen "reconcept Solar Bond Deutschland II" (ISIN: DE000A351MJ3) erneut eine Anleihe auf, deren Mittel für die Projektentwicklung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen genutzt werden soll. Die neue "grüne" Anleihe hat ein Emissionsvolumen von bis zu 10 Mio. Euro und bietet über die Laufzeit von sechs Jahren einen Zinssatz von 6,75 % p.a., der halbjährlich ausgezahlt wird. Interessierte Anleger können die depotfähige Anleihe seit dem 12. Mai 2023 direkt über reconcept zeichnen.

Hinweis: Voraussichtlich am 18. Oktober 2023 ist auch ein Börsenlisting im Freiverkehr der Börse Frankfurt geplant. Der reconcept Solar Bond Deutschland I ist vollständig in Höhe von 12,5 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert.

"Booster für Solarbranche"

Das Anleihekapital finanziert vor allem den Kauf von Projektrechten zur Entwicklung von neuen Solarparks in Nord- und Ostdeutschland. Die Anlagestrategie besteht darin, die so gesicherten Photovoltaik-Parks weiterzuentwickeln und sie im fortgeschrittenen Entwicklungsstadium mit Gewinn an Dritte zu veräußern. Dies ist in verschiedenen Projektentwicklungsphasen möglich. Um noch umfassender an der Wertschöpfungskette ...

