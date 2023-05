Im Wertpapierhandel liegt die Aktie der ING Groep derzeit im Plus. Das Wertpapier kostete zuletzt 11,79 Euro. Am Aktienmarkt liegt die ING Groep-Aktie aktuell im Plus. Das Papier legte um 8 Cent zu. Zur Stunde wird die Aktie an der Börse mit 11,79 Euro bewertet. Im Vergleich mit dem Gesamtmarkt steht die Aktie der ING Groep gut da.

Den vollständigen Artikel lesen ...