Evotec hat nun am 12. Mai den Geschäftsbericht 2022 vorgelegt. Das Unternehmen musste die Veröffentlichung des Geschäftsberichts aufgrund einer Cyberattacke verschieben und wurde aufgrund der Verschiebung aus Indizes genommen. Evotec geht nun aber davon aus, die Kriterien zur Wiederaufnahme durch die Deutsche Börse/Qontigo in die relevanten Akzienindizes (MDAX, TecDAX, Prime All Share, LTecDAX, Technology All Share und CDAX) zu erfüllen. Das Unternehmen erwartet die Wiederaufnahme am 19. Juni auf der Grundlage der Fast Entry-Bewertung am 05. Juni.

