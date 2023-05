Berlin/Bonn (ots) -Die SPD zeigt sich nach dem Wahlsieg in Bremen zufrieden mit dem Ergebnis und zieht daraus Optimismus für die in diesem Jahr noch anstehenden Urnengänge. "Die hohe persönliche Zustimmung für Andreas Bovenschulte ist eine, die nicht trotz, sondern wegen seiner Partei zustande gekommen ist", erklärte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert im Fernsehsender phoenix. Der Bremer SPD-Bürgermeister habe in der Hansestadt einen unaufgeregten, sachlichen Regierungsstil geprägt und diesen mit klaren Wertvorstellungen gepaart. Dies hätten die Wähler honoriert. Kühnert meint, dieses Grundvertrauen sei auch Richtschnur der Arbeit der Sozialdemokraten auf Bundesebene. "Die SPD muss Treiberin des Wandels und Fortschritts sein. Aber sie muss nachweisen können, dass das kein Elitenprojekt ist, das von oben durchgedrückt und als Schicksal über den Menschen ausgekippt wird, sondern dass das mit mehr Gerechtigkeit zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen verbunden ist", sagte Kühnert.Ihn machten die derzeitigen Umfragewerte seiner Partei auf Bundesebene nicht nervös. Anderthalb Jahre nach Regierungsantritt könnten die von der Ampel angefassten Themen noch nicht alle umgesetzt sein. "Die Wähler werden uns am Ende daran messen, ob sich bei ihren Lebensbedingungen Dinge verbessert haben, ob wir Schaden abgewendet haben und ob wir den Wandel gerecht organisieren", gab sich der SPD-Generalsekretär bei phoenix zuversichtlich.Das vollständige Interview finden Sie hier: https://phoenix.de/s/jlPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5509186