CHEQUERS (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Rishi Sunak hat am Montag den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj empfangen. Auf einem Foto, das auf Sunaks offiziellem Twitter-Account veröffentlicht wurde, sind die beiden Politiker auf einer Wiese in herzlicher Umarmung zu sehen. "Willkommen zurück", hieß es dazu. Das Foto, auf dem im Hintergrund die Rotoren eines Hubschraubers zu sehen sind, wurde offensichtlich in der Nähe von Sunaks offiziellem Landsitz Chequers nordwestlich von London gemacht. Zuvor hatte die britische Regierung mitgeteilt, dass Sunak und Selenskyj sich zu Gesprächen in Chequers treffen würden.

Bei der Zusammenkunft geht es um weitere britische Militärunterstützung für die Ukraine. Downing Street kündigte die Lieferung Hunderter Flugabwehrraketen sowie Kampfdrohnen mit größerer Reichweite an. Zuvor hatte Großbritannien bereits Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow zur Verfügung gestellt.

Selenskyj war bereits im Februar zu Besuch in Großbritannien. Damals hatte er sich mit Sunak in der Downing Street in London getroffen, eine Rede vor dem britischen Parlament gehalten und war von König Charles III. zu einer Audienz empfangen worden./bvi/DP/jha