Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, dank des Hypes um den Chatbot ChatGPT ist das Thema Künstliche Intelligenz (KI) binnen weniger Monate in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Mittlerweile wird nicht nur in den Massenmedien, sondern auch an Schulen, Universitäten, in Parlamenten und sogar an Stammtischen tagtäglich über Fluch oder Segen von Künstlicher Intelligenz...

Den vollständigen Artikel lesen ...