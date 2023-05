DAX fehlen die Impulse. Siemens Energy warnt und legt zu

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

Der Seitwärtstrend im DAX® setzt sich fort. weiter. Ohne Impulse schlingert das Aktienbarometer in der ersten Handelsstunde unterhalb der 16.000 Punktemarke entlang. Die anhaltende Debatte um die Erhöhung der Schuldenobergrenze in den USA bremst. Im Tagesverlauf werden noch Wirtschaftsdaten und Reden von Notenbänkern erwartet.

Bei den Einzelwerten fiel unter anderem Siemens Energy mit einer erneuten Revision der Jahresprognose auf. Dennoch startete das Papier mit Kursgewinnen. Der Software-Konzern Nagarro erzielte zwar ein Umsatzplus im ersten Quartal von knapp 24 Prozent. Dennoch revidierte das Unternehmen das Umsatzziel für das Gesamtjahr nach unten. Die Maktteilnehmer quittierten dies mit einem zweistelligen Kursabschlag. SMA Solar profitierte von positiven Analystenkommentaren. Varta verbuchte für das erste Quartal rote Zahlen. Dennoch eröffnete das Papier fester. In diesen Tagen finden zahlreiche Aktionärstreffen statt. Dabei wird unter anderem über die Dividende entschieden. Inhaber von endlos laufenden Hebelprodukten wie Faktor Optionsscheinen, Mini Future und Turbo Open End sollten bedenken, dass es am Tag der Dividendenzahlung zu einer Anpassung der Produktparameter kommt.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.960/16.000/16.020 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.680/15.780/15.800/15.835/15.850/15.910 Punkte

Wie in den Handelstagn zuvor schon häufiger zu beobachten war, startete der DAX® mutig mit einem Sprung nach oben in den Handel. Allerdings zog die Masse nicht mit. So bröckeln auch heute die anfänglichen Gewinne zunächst wieder ab. Damit bleibt das technische Bild unverändert. Solange die Marke von 16.000 Punkten nicht nachhaltig überwunden ist, werden die Bären stets ihre Chancen suchen und bekommen. Auf der Unterseite findet der Leitindex aktuell zwischen 15.870 und 15.910 eine starke Unterstützungszone. In Marktphasen wie aktuell könnten Inline-Optionsscheine eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Bei Inline-Optionsscheine sich zwei Barrieren eingebaut. Werden die beiden Barrieren während der Laufzeit nicht verletzt, erhalten Anleger am Laufzeitende einen fixen Betrag. Andernfalls droht jedoch der Totalverlust. Die unten stehenden Produkte haben untere Barrieren zwischen 11.100 und 14.800 Punkten und obere Barrieren zwischen 16.500 und 16.900 Punkten. Je enger die Bandbreite, um so riskanter ist das Produkt. Der Inliner mit Barrieren bei 13.900 und 16.900 Punkten notiert bei EUR 7,40. Werden die beiden Barrieren nicht berührt, erhalten Anleger am Laufzeitende im Juli EUR 10. Wird eine Barriere verletzt verfällt das Papier wertlos.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 12.04.2023 -15.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 16.05.2016 - 15.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB6Q17 187,83 11.750 20.000 15.12.2023 DAX® HC4VFY 273,4 12.500 30.000 15.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.05.2023; 10:10 Uhr

Inline Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro untere Barriere in Pkt. obere Barrier in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC3KQD 4,03* 14.000 16.500 21.07.2023 DAX® HC64YZ 5,50* 14.800 16.800 21.07.2023 DAX® HC4LSY 7,40* 13.900 16.900 21.07.2023 DAX® HC4LMT 8,14* 11.100 16.900 21.07.2023

*max. Rückzahlung am Laufzeitende EUR 10; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.05.2023; 10:10 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise Inline-Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag DAX fehlen die Impulse. Siemens Energy warnt und legt zu erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).