Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4307/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/62 geht es um AT&S, Valneva, Sportradar und Telekom Austria als meine Selektion im 2. Aktienduell mit der hochgeschätzten Podcastkollegin Julia Kistner: 4x Pieps in der tollen Folge habe ich Julia noch durchgehen lassen (No Go für sie), bei einer erweiterten Einladung wäre ich aber und rückwirkenden Voraussetzungen nicht dabei (No Go für mich). News gibt zu Frequentis, Verbund, UBM, Erste Group, Evotec, Varta, Research zu ATX und OMV. Auflösung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...