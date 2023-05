Der Dax ist stark in die neue Handelswoche gestartet. So langsam orientiert sich der Index wieder in Richtung 16.000er Marke. Bislang scheiterte der Dax ja immer wieder mit dem Vorhaben, über die 16.000 Punkte vorzustoßen. Ob es in dieser Handelswoche womöglich so weit sein wird, bleibt abzuwarten. Auch unseren beiden heutigen Protagonisten fiel es in den letzten Tagen schwer, adäquates Aufwärtsmomentum aufzubauen, um entscheidende Widerstände zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...