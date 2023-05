Genf (ots) -Die Swiss Investment Solution (https://swissinvestmentsolution.com/), ein Investmentunternehmen aus Genf mit Schwerpunkt Begleitung institutioneller Kunden bei Übernahmen und Fusionen, Vermögensverwaltung, bis hin zur Vermittlung von Kapitalanlagen und Wertpapieren, hat die Details zum Börsengang bekannt gegeben.Der Wertpapierprospekt zum Börsengang sei nunmehr von der Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt. Bestandskunden der Swiss Investment Solution werden bei der Vergabe der Aktien bevorzugt, erst danach werden institutionelle Investoren und externe Anleger bedient.Begleitet wird der IPO laut Marktinformationen federführend von Citigroup, JP Morgan Chase und der Commerzbank.Insidern zufolge strebte die Swiss Investment Solution eine Bewertung von bis zu 4 Milliarden Euro an. Bewertungen der beauftragten KPMG und Ernst&Young lagen zwar knapp darunter, haben aber dennoch die Erwartung der Marktanalysten bei weitem übertroffen, mit 3,6 Milliarden Euro wurde der Unternehmenswert taxiert.Die Bookbuilding-Spanne wurde auf 5,00EUR bis 6,25EUR EUR je Aktie festgelegt."Wir haben die nächste wichtige Etappe auf dem Weg zum geplanten Börsengang genommen", sagt Vorstandschef Benjamin Hain und spricht von einer guten Resonanz bei den potenziellen Investoren.Die Swiss Investment Solution (https://swissinvestmentsolution.com/) ist seit 15 Jahren auf dem Finanzmarkt aktiv und verfügt über eine vielfältige Expertise in unterschiedlichen Bereichen der Kapitalanlage. Von der Vermögensverwaltung über die Vermittlung von Festgeld, Tagesgeld oder Aktien bis zur Begleitung institutioneller Kunden bei Übernahmen und Fusionen bildet das Unternehmen ein breites Leistungsspektrum ab. Ende des Jahres plant die Swiss Investment Solution nun selbst den Gang an die Börse, nachdem sie zuvor schon führend an einer dreistelligen Zahl von IPOs beteiligt war.Pressekontakt:Swiss Investment SolutionAndrin Sutter+41 61 505 00 02Original-Content von: Swiss Investment Solution, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169689/5509474