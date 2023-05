Amazon will in den USA kürzere Lieferwege schaffen und zeigt deswegen den Kund:innen Waren, die schnell und mit kürzerer Lieferstrecke verfügbar sind, weiter oben in der Ergebnisliste. Ist das auch ein Modell für Deutschland? Nachdem die gesamte E-Commerce-Branche, allen voran Amazon, während der Coronakrise mit der Überarbeitung der Logistik- und Warenbestandssysteme beschäftigt war, hat Amazon laut Handelsexpert:innen nun in den USA damit begonnen, Artikel in der Suchergebnisliste höher zu priorisieren, wenn diese sich in einem nahe gelegenen Lager befinden und besonders zeitnah zugestellt werden ...

