Die Ergebnisse von Westwing für Q1 2023 waren gemischt. Die Umsätze litten weiterhin unter dem Druck der schwachen Verbrauchernachfrage und gingen im Jahresvergleich um 8 % zurück. Das adj. EBITDA verbesserte sich hingegen aufgrund besserer Bruttomargen und Kosteneinsparungen. Das Management von Westwing warnte jedoch erneut, dass es nicht mit einer Belebung des Konsumklimas im ersten Halbjahr rechne, und prognostizierte für das zweite und dritte Quartal ein schwächeres bereinigtes EBITDA. Daher bekräftigte das Unternehmen seine konservative Prognose für das Gesamtjahr 2023 und erwartet ein leicht positives bereinigtes EBITDA (Margen von 1 bis 3 %). Positiv zu vermerken ist, dass Westwing bisher ca. EUR 29 Mio. pro Jahr (gegenüber den zugesagten EUR 30 Mio. p.a.) an Kosteneinsparungen im Vergleich zum Q1 2022 erzielt hat. Darüber hinaus ist der kürzlich angekündigte Aktienrückkaufplan in Höhe von 3 Mio. EUR ebenfalls ermutigend. Dennoch ist es nach Ansicht der Analysten von AlsterResearch schwierig, die wichtigsten KPI sowie die Umsatz- und Gewinnzahlen zu verbessern, wenn nicht ein gewisser Rückenwind vom Markt in Sicht ist. AlsterResearch bestätigt die Empfehlung zu HALTEN, mit einem leicht erhöhten Kursziel von EUR 9,00 (alt: EUR 8,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/Westwing%20Group%20AG





