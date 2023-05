Die Integration der globalen Forschungslösungen von MetrixLab in die branchenführende Plattform und das globale Panel von Toluna wird den Kunden beispiellose Möglichkeiten der Insights-Gewinnung verschaffen.

Toluna, der weltweit führende Anbieter von Insights-Technologie und Befragten-Panels, gab heute bekannt, dass er die Übernahme von MetrixLab, einem bekannten globalen Marktführer in Sachen Marktforschung und Markterkenntnisse, mit Macromill, Inc. vereinbart hat. Mit einem Abschlussdatum vom 1. Juni wird eine einzigartige Organisation aus dieser Übernahme hervorgehen, die lückenlose Marktforschungskompetenzen bietet und einen neuen Maßstab für die Bereitstellung erstklassiger Erkenntnisse und Geschäftswirkung setzt.

Toluna ist der führende Anbieter agiler quantitativer und qualitativer Forschungslösungen, dessen Angebot von Selfservice- über Hybrid- bis hin zu Full-Service-Lösungen reicht. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in innovative Technologie und ein globales Panel, um über die Toluna-Start-Plattform hochwertige Forschung in großem Umfang durchzuführen. Mit der Übernahme von MetrixLab wird Toluna seine globalen Insights-Möglichkeiten durch die Hinzunahme modernster Lösungen auf der Basis wissenschaftlicher Methoden und menschlicher Intelligenz weiter ausbauen.

Die Kunden von MetrixLab kommen weiterhin in den Genuss der innovativen Erkenntnislösungen, die sie gewöhnt sind, jedoch nun mit dem zusätzlichen Wert der fortschrittlichen Technologieplattform von Toluna, einem globalen Befragten-Panel und einer globalen Dienstleistungsgruppe, die sie in die Lage versetzen, dieselbe hochwertige Marktforschung schneller als je zuvor und in größerem Maßstab durchzuführen.

Frédéric-Charles Petit, CEO von Toluna, sagte dazu: "Wir freuen uns sehr, MetrixLab und dessen talentiertes Team bei Toluna begrüßen zu dürfen, und dazu auch neue Möglichkeiten in Zusammenarbeit mit Macromill zu erkunden. Diese Übernahme ist ein signifikanter Meilenstein in unserer Mission, Kunden zu befähigen, über eine Plattform, die modernste Technologie und menschliche Expertise vereint, problemlos datenorientierte Entscheidungen zu treffen. Durch die Kombination der hochmodernen Forschungsplattform und hochwertiger globaler Panels von Toluna Start mit der branchenführenden Serie von Erkenntnislösungen von MetrixLab können wir unseren Kunden beispiellose Forschungsmöglichkeiten bereitstellen und den Erkenntnisansatz durch die Zusammenarbeit mit einem einzigen Partner vereinfachen. Diese Kombination verdeutlicht unser Engagement für die Bereitstellung von außergewöhnlichem Wert für unsere Kunden, um ihnen behilflich zu sein, größere geschäftliche Erfolge zu erzielen."

Thijs Elias, CEO von MetrixLab, ergänzte: "Seit mehr als zwanzig Jahren verhilft MetrixLab Marken in der ganzen Welt zu größerer geschäftlicher Wirkung durch die Kombination von evolvierender Technologie mit leidenschaftlichen Forschungsfachleuten. Durch den Zusammenschluss mit der branchenführenden Erkenntnistechnologieplattform von Toluna und dessen globalem Panel können wir unsere Forschungsprogramme für unsere Partner weiterentwickeln und bereitstellen, jedoch schneller und in größerem Maßstab."

Toluna engagiert sich für die Bereitstellung einer lückenlosen, kundenzentrischen Insights-Plattform durch beschleunigte Investitionen in innovative künstliche Intelligenz und maschinelle Lernfähigkeiten, die eine Marktforschung der Spitzenklasse vorantreiben. Diese Meldung markiert Tolunas fünfte Übernahme seit 2014, kurz nach der Ende Oktober 2022 erfolgten Übernahme und erfolgreichen Integration von GutCheck.

Im Rahmen der Transaktion übernimmt Macromill eine Minderheitsbeteiligung an Toluna. In Zukunft werden Toluna und Macromill Möglichkeiten für eine globale Kooperation und Partnerschaft erkunden. Verlinvest ist weiterhin der größte Aktionär in der neuen Geschäftskombination.

Toru Sasaki, CEO von Macromill, erklärte: "Aus der Kombination der Stärken von Toluna und MetrixLab entsteht eine der weltweit führenden Erkenntnisfirmen. Wir sind sehr gespannt auf die Gelegenheiten für eine globale Zusammenarbeit und die Erzeugung von Syergien in unserer neuen Partnerschaft mit Toluna."

Jefferies agierte als Finanzberater und Cooley LLP und Pinsent Masons LLP als Rechtsberater von Toluna. Das offiziell vorgesehene Abschlussdatum ist der 1. Juni.

Über Toluna

Toluna befähigt führende Marken und Agenturen zur Durchführung von unbegrenzter Marktforschung, indem es die beste Technologie, die beste Forschungswissenschaft, die besten Befragten-Panels und maßgeschneiderte Dienstleistungen zur Skalierung Ihres Geschäfts zusammenbringt.

Toluna beschäftigt 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit und stellt erfolgskritische Erkenntnisse in über 90 Märkten für mehr als die Hälfte der Fortune-500-Unternehmen bereit. Zusammen wollen wir den Marktforschungsbereich in eine bessere Zukunft führen.

Über MetrixLab

MetrixLab ist ein wachstumsstarkes, weltweit tätiges Marktforschungs- und Insights-Unternehmen das den Status Quo von Erkenntnissen herausfordert. Durch die Kombination von evolvierender Technologie und leidenschaftlichen Fachleuten ist MetrixLab globalen und lokalen Marken behilflich, eine größere Wirkung zu erzielen. Außerdem bildet MetrixLab Partnerschaften, um ein nachhaltig vernünftiges Wachstum zu erzielen. Von kreativen Tests und Markenverfolgung, von Verpackung bis hin zu E-Kommerzoptimierung die Lösungssuites von MetrixLab passen sich allen Arten von Budgets, Zeitplänen und Geschäftsanforderungen an.

MetrixLab ist ein stolzer Partner von mehr als der Hälfte der Top-100-Marken weltweit.

Über Macromill

Macromill ist ein wachstumsstarker, weltweit tätiger Anbieter von Lösungen für Marktforschung und digitales Marketing. Macromill bringt die geballte Kraft seiner Spezialunternehmen zusammen, um innovative Daten und Erkenntnisse bereitzustellen, die seinen Kunden eine intelligentere Entscheidungsfindung ermöglichen. Die branchenführenden digitalen Forschungslösungen von Macromill sorgen für eine rapide und kostengünstige Bewältigung der geschäftlichen Herausforderungen der heutigen Zeit.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

