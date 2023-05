Die Bayer-Aktie kennt derzeit nur einen Weg: Nach unten! So ging es alleine auf Wochensicht um 10% in den Keller, während am 11. Mai ein deutlicher Kursverlust von 7,5% auf der Bayer-Anzeigetafel stand. Und auf Jahressicht müssen Bayer-Aktionäre einen Kursverlust von rund 12% verbuchen. Was macht die Bayer-Aktie langfristig? Bayer-Aktie: Lohnt sich der Kauf? Seit 2013 weist...

Den vollständigen Artikel lesen ...