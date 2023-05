Unterföhring (ots) -15. Mai 2023. Adrenalin, Action, Autorennen: Die "Fast & Furious"-Filme stehen mit einem Einspielergebnis von 6,6 Milliarden US-Dollar auf Platz sechs der erfolgreichsten Filmreihen weltweit*: Was 2001 als einmaliger Sommerfilm geplant war, entwickelte sich mit aktuell zehn Kino-, zwei Kurzfilmen und einer Animationsserie zu einer weltweiten Erfolgsstory. ProSieben MAXX blickt ab Donnerstag, 18. Mai 2023, an drei Donnerstagen ab 20:15 Uhr mit der sechsteiligen Doku "Inside Fast & Furious" hinter die Kulissen des Welthits und gibt den Zuschauer:innen einen faszinierenden Einblick in das Making-Of der Franchise-Reihe.Hauptdarsteller Vin Diesel und Paul Walker wurden durch die Filmreihe zu gefeierten Filmstars - am 30. November 2013 verunglückte Paul Walker bei einem Autounfall und hinterließ eine große Lücke in der "Fast"-Familie. Gesprochen wird die Doku auf ProSieben MAXX von Martin Keßler - der deutschen Stimme von Vin Diesel.*Quelle: StatistaProSieben MAXX zeigt "Inside Fast & Furious" an drei Donnerstagen - ab 18. Mai 2023 um 20:15 Uhr in Doppelfolgen als Deutschlandpremiere.Pressekontakt:Stella LosackerCommunication & PRNews, Sport, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1168email: stella.losacker@seven.onePhoto Production & EditingKatrin Schmidbauerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1322email: katrin.schmidbauer@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110324/5509545