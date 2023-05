Sowohl in Deutschland als auch in Österreich und der Schweiz sind die Heizölpreise im Vortagesvergleich gefallen. Verbraucher können am Montag mit kleineren Abschlägen von 0,2 bis 0,6 Cent bzw. Rappen je Liter Heizöl rechnen. Wichtig ist: Die Richtung stimmt wieder und das Jahrestief bleibt fest im Blick. In der Hoffnung auf noch tiefere Preise bleibt die Nachfrage zunächst verhalten. Während die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...