USA Pleite?: Zahlungsunfähigkeit der USA? Welche Auswirkungen hätte das?

Der USA droht in absehbarer Zeit wohl die Zahlungsunfähigkeit - doch pleite werden sie wohl nicht gehen - schon 2011 war die Situation ähnlich und die Schuldengrenze wurde angehoben. Doch welche Auswirkungen hatte das?

USA bald zahlungsunfähig?

Ist die USA bald zahlungsunfähig? Die Finanzministerin der USA, Janet Yellen, schlägt Anfang Mai auf jeden Fall mal so richtig Alarm.

Was es damit auf sich hat, was im Fall einer Zahlungsunfähigkeit auf uns zukommen kann und auch, ob die USA das noch in den Griff bekommt, schauen wir uns in diesem Video an.



