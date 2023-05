Essen (ots) -Morgen wird der 127. Deutsche Ärztetag im Beisein von Bundesgesundheitsminister Prof. Dr. Karl Lauterbach und NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann eröffnet.Essen, 15.05.2023 - Am morgigen Dienstag beginnt der 127. Deutsche Ärztetag in Essen - das "Parlament der Ärzteschaft". Vier Tage lang versammeln sich dort 250 ärztliche Abgeordnete aus ganz Deutschland, um gesundheitspolitische Impulse zu setzen und wichtige berufspolitische Themen zu beraten.Für das gesundheitspolitische Großereignis haben sich mehr als 120 Journalistinnen und Journalisten akkreditiert und werden vor Ort von den berufspolitischen und medizinisch-ethischen Debatten des Ärztetages berichten. Die Eröffnungsveranstaltung, die Plenarsitzungen und Pressekonferenzen können auch per Livestream (https://www.bundesaerztekammer.de/) verfolgt werden.Eröffnet wird der 127. Deutsche Ärztetag in der Philharmonie Essen, unter anderem im Beisein von Bundesgesundheitsminister Prof. Dr. Karl Lauterbach und Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen.Der 127. Deutsche Ärztetag fällt in herausfordernde Zeiten: Die Abgeordneten widmen sich in diesem Jahr unter anderem den angekündigten Versorgungsgesetzen I und II, der Neuausrichtung der Krankenhausplanung und -vergütung sowie vielen weiteren gesundheitspolitischen Themen.Unter dem Titel "Freiheit und Verantwortung in der ärztlichen Profession" (https://www.bundesaerztekammer.de/aerztetag/online-pressezentrum/127-deutscher-aerztetag/top-2) werden sich die Abgeordneten des 127. Deutschen Ärztetages mit dem Verständnis des ärztlichen Berufs als Profession beschäftigen.In einem weiteren Schwerpunktthema wird das Ärzteparlament - gemeinsam mit externen Referenten, wie zum Beispiel der nordrhein-westfälischen Bildungsministerin Dorothee Feller - über die Förderung der Gesundheitskompetenz bei Kindern und Jugendlichen (https://www.bundesaerztekammer.de/aerztetag/online-pressezentrum/127-deutscher-aerztetag/top-3) und die Einführung eines Schulfachs "Gesundheit" beraten.Darüber hinaus finden auf dem 127. Deutschen Ärztetag 2023 Wahlen statt. Gewählt werden eine Präsidentin/ein Präsident, zwei Vizepräsidentinnen/Vizepräsidenten und zwei weitere Ärztinnen/Ärzte.In der aktuellen Folge "Vor dem Ärztetag 2023" des BÄK-Podcasts "Sprechende Medizin" (https://www.bundesaerztekammer.de/presse/informationsdienste/podcast-sprechende-medizin) spricht Bundesärztekammer-Präsident Dr. Klaus Reinhardt mit Moderator Daniel Finger über die Rolle des Deutschen Ärztetages und welche Themen die Abgeordneten in diesem Jahr beschäftigen werden.Folgen Sie uns über unsere Social Media-Kanäle: Youtube, Twitter und Instagramdaet2023Hinweise zum 127. Deutschen Ärztetag16. bis 19. Mai 2023AkkreditierungFür Ihre Teilnahme vor Ort melden Sie sich bitte unter dem folgenden Link https://baek.de/127-presse mit dem Registrierungscode: Presse23 an.LivestreamEröffnungsveranstaltung (https://www.bundesaerztekammer.de/)Plenarsitzungen und Pressekonferenzen (https://www.bundesaerztekammer.de/aerztetag/online-pressezentrum/127-deutscher-aerztetag/top-3)InformationenPresseinformationen zum 127. Deutschen Ärztetag (https://www.bundesaerztekammer.de/aerztetag/online-pressezentrum/127-deutscher-aerztetag/top-3)Tagesordnung (https://www.bundesaerztekammer.de/aerztetag/127-daet-2023-in-essen/tagesordnung.)PressekontaktSamir RabbataPressesprecherMobil: 0160 364 51 84E-Mail: presse@baek.dePressekontakt:PressekontaktSamir RabbataPressesprecherMobil: 0160 364 51 84E-Mail: presse@baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9062/5509565