DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:02 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.154,25 +0,4% +6,7% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.434,25 +0,3% +20,6% Euro-Stoxx-50 4.331,94 +0,3% +14,2% Stoxx-50 4.055,71 +0,4% +11,1% DAX 15.956,99 +0,3% +14,6% FTSE 7.792,20 +0,5% +4,1% CAC 7.454,07 +0,5% +15,1% Nikkei-225 29.626,34 +0,8% +13,5% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 135,91 -0,14

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,28 70,04 +0,3% +0,24 -12,4% Brent/ICE 74,34 74,17 +0,2% +0,17 -11,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 32,62 32,77 -0,5% -0,15 -57,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.014,58 2.010,75 +0,2% +3,83 +10,5% Silber (Spot) 23,95 23,97 -0,1% -0,02 -0,1% Platin (Spot) 1.062,85 1.058,38 +0,4% +4,48 -0,5% Kupfer-Future 3,75 3,72 +0,8% +0,03 -1,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise erholen sich von zwischenzeitlichen erneuten Verlusten und legen leicht zu. Damit kommt es zu einer Stabilisierung nach den zuletzt gesehenen deutlichen Verlusten. Die Nachfragesignale seien weiter schwach, während das Angebot hoch bleibe, heißt es. Brent und WTI sind im bisherigen Monatsverlauf um jeweils rund 8 Prozent gefallen. Ein weiterer Belastungsfaktor könnte die Inbetriebnahme einer Pipeline eine Pipeline zwischen dem Irak und der Türkei werden. Damit würde mehr Angebot an den Markt kommen und die Rohölpreise belastet werden, hieß es.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit leichten Aufschlägen dürfte die Wall Street in die neue Handelswoche starten. Allerdings dürfte angesichts der anhaltenden Sorge vor einer Eintrübung der Wirtschaft und dem ungelösten Problem der Schuldenobergrenze die Vorsicht weiter dominieren. Am Dienstag soll es wohl wieder Gespräche zwischen Demokraten und Republikanern geben, um eine Lösung zu finden. Die Zeit drängt: Bereits Anfang Juni könnte den USA die Zahlungsunfähigkeit drohen - mit starken Auswirkungen auf die globale Konjunktur. Bei den Einzelwerten steht eine Großfusion in der Pipelinebranche im Fokus: Oneok will den kleineren Wettbewerber Magellan Midstream Partners für rund 14 Milliarden US-Dollar übernehmen. Damit würde eines der größten Unternehmen für den Transport und die Speicherung von Energie in den USA entstehen. Oneok bietet den Angaben zufolge 8,8 Milliarden Dollar in bar und will die Schulden von Magellan im Volumen von 5,1 Milliarden Dollar übernehmen. Der gebotene Preis von 67,50 Dollar je Aktie liege 22 Prozent über dem Schlusskurs der Magellan-Aktie vom Freitag. Die Papiere von Magellan steigen vorbörslich um 15,5 Prozent auf 64,01 Dollar. Oneok verlieren dagegen 5,9 Prozent.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Empire State Manufacturing Index Mai PROGNOSE: -5,0 zuvor: +10,8

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - Auch zu Beginn der neuen Woche ist kein Ende der Seitwärtsbewegung in Sicht. Thomas Altmann, Portfoliostratege bei QC Partners, weist darauf hin, dass in der vergangenen Woche die Börsenumsätze der 40 DAX-Werte an jedem einzelnen Handelstag unter dem bisherigen Jahresmittel lagen. Das sei an Lethargie kaum zu überbieten. An der Börse heißt es, dass solange das Damoklesschwert einer ungelösten Frage zur US-Schuldenobergrenze über den Börsen schwebe, sich auch nichts ändern dürfte. US-Präsident Joe Biden zeigte sich am Wochenende zuversichtlich, eine Einigung mit den Republikanern zur Vermeidung eines Zahlungsausfalls des Landes zu finden, am Dienstag sollen die Gespräche weitergeführt werden. Wegen einer deutlichen Ausweitung der Verluste beim Windanlagenhersteller Siemens Gamesa im zweiten Quartal hat der Mutterkonzern Siemens Energy seine Ergebniserwartungen für das laufende Geschäftsjahr erneut nach unten korrigiert. "Die Auftragseingänge sind aber enorm stark", so ein Marktteilnehmer. Sie lägen etwa 55 Prozent über Vorjahr und etwa 20 Prozent über den Erwartungen. Das stützt, für die Aktie geht es um 3,8 Prozent nach oben. Nach sieben aufeinanderfolgenden Erhöhungen der Prognosen ist dies laut der Jefferies-Analysten die erste Gewinnwarnung von Nagarro (-9,9%) seit der Abspaltung im Dezember 2020. Für die Aktien von Dermapharm geht es um 7,2 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen im ersten Quartal bei starkem Wachstum den operativen Gewinn überproportional gesteigert hat und die Marge damit ausweitete. Der im SDAX notierte Arzneimittelhersteller bestätigte bei Vorlage der Zahlen seine Jahresprognose. Die Aktien des britischen Öl-Service-Unternehmens John Wood Group brechen um 34,6 Prozent ein. Grund ist das Private-Equity-Unternehmen Apollo, wie ein Händler sagt. Apollo habe sich gegen eine Übernahme von Wood entschieden. Während der Ausgang der Präsidentschaftswahlen an den Gesamtmärkten keine Rolle spielt, geht es für BBVA mit minus 4,5 Prozent kräftig nach unten. "Von allen europäischen Großbanken hat BBVA das größte Türkei-Exposure, auch wegen der Beteiligung an der Garanti-Bank", so ein Händler. An der Istanbuler Börse fallen die Kurse um 2,6 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:15 Uhr Fr, 17:32 Uhr % YTD EUR/USD 1,0878 +0,2% 1,0872 1,0861 +1,6% EUR/JPY 148,08 +0,5% 147,97 147,02 +5,5% EUR/CHF 0,9749 +0,0% 0,9751 0,9741 -1,5% EUR/GBP 0,8698 -0,2% 0,8713 0,8711 -1,7% USD/JPY 136,12 +0,3% 136,11 135,39 +3,8% GBP/USD 1,2506 +0,4% 1,2478 1,2467 +3,4% USD/CNH (Offshore) 6,9604 -0,2% 6,9597 6,9723 +0,5% Bitcoin BTC/USD 27.433,34 +1,9% 27.366,85 26.345,81 +65,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar gibt nach dem deutlichen Plus am Freitag nun leicht nach. Der Dollar-Index reduziert sich um 0,1 Prozent. Die Lira zeigt sich nach der Präsidentschaftswahl am Wochenende mit leichten Abgaben. Voraussichtlich wird es am 28. Mai zu einer Stichwahl zwischen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan und seinem Herausforderer, dem Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu, kommen. Die politische Unsicherheit werde die Lira volatil reagieren lassen, erwartet Analystin Susannah Streeter von Hargreaves Lansdown. Aktuell steigt der Dollar um x,x Prozent auf 19,xxxx Lira. Die DZ Bank vermutet Interventionen am Devisenmarkt als Grund für die relativ gelassene Reaktion der Lira auf das Wahlergebnis.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend fester - Von der Wall Street kamen aus dem Freitagshandel negative Vorgaben, die das Sentiment zunächst etwas belastet haben. Hier hatte ein sich eintrübendes Konsumklima Konjunktursorgen geschürt. Zudem belastete der andauernde Streit über die US-Schuldenobergrenze. Die chinesische Zentralbank hat am Montag wichtige Referenzzinssätze unverändert belassen. Auf dem chinesischen Festland legte der Schanghai-Composite vor wichtigen Konjunkturdaten um 1,2 Prozent zu und machte damit anfängliche Verluste wieder wett. Am Dienstag werden Daten zu den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion veröffentlicht. An der Börse in Tokio gewann der Nikkei-Index 0,8 Prozent. Rückenwind kam von einem schwächeren Yen und der laufenden Berichtssaison. Von einem schwächeren Yen profitieren vor allem japanische Exportwerte, deren Produkte in Dollar auf den Weltmärkten billiger werden. In Thailand gab der SET-Index nach. Bei der Parlamentswahl in Thailand zeichnet sich nach fast einem Jahrzehnt vom Militär gestützter Regierungen ein klarer Sieg der zwei wichtigsten Oppositionsparteien ab.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen treten zum Start in die Woche auf der Stelle. Derweil steigen die Prämien, um US-Staatsanleihen gegen einen Ausfall zu versichern. Nachdem sich zunächst die kürzeren Laufzeiten, wie die Einjahres-CDS, verteuerten, steigen auch die Prämien der Kreditausfallversicherung mit einer Laufzeit von fünf Jahren auf inzwischen 75 nach 47 vor einem Monat.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

AUMANN

hat im ersten Quartal vom starken Wachstum im Segment E-mobility profitiert. Insgesamt seien die Einnahmen um 24,2 Prozent auf 55,7 Millionen Euro gestiegen, teilte der Hersteller von Automatisierungslösungen für die Elektromobilität mit. Das EBITDA verdreifachte sich auf 3,5 Millionen Euro.

CHERRY

ist im ersten Quartal auch operativ in die Verlustzone gerutscht und hat die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt. Unter schwierigen geopolitischen und makroökonomischen Rahmenbedingungen sei der Umsatz im Quartal um 13 Prozent auf 28,7 Millionen Euro gefallen, teilte der Hersteller von Computereingabegeräten und mechanischen Schaltern mit. Das EBIT fiel von der Gewinnschwelle im Vorjahreszeitraum auf minus 6,6 Millionen Euro. Unter dem Strich erhöhte sich der Verlust auf 5,3 von 0,3 Millionen Euro.

DERMAPHARM

hat im ersten Quartal bei starkem Wachstum den operativen Gewinn überproportional gesteigert und die Marge damit ausgeweitet. Der im SDAX notierte Arzneimittelhersteller bestätigte bei Vorlage der Zahlen seine Jahresprognose. Das bereinigte EBITDA für die Monate Januar bis März stieg um knapp 41 Prozent auf 105,8 Millionen Euro, wie Dermapharm in Grünwald bei München mitteilte.

PBB DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK

hat angesichts einer schwierigen Lage auf dem Gewerbeimmobilienmarkt im ersten Quartal einen Gewinnrückgang verzeichnet. Das Management zeigte sich mit der Entwicklung aber insgesamt zufrieden: "Wir haben ein für die aktuell schwierige Marktlage sehr angemessenes Kapitalpolster", sagte CEO Andreas Arndt laut Mitteilung. "Unser Risikovorsorgebestand bleibt trotz der herausfordernden Situation der gewerblichen Immobilienmärkte stabil. Wir rechnen mit einer Beruhigung der Märkte bis Ende des Jahres und wollen rechtzeitig Wachstumsoptionen nutzen."

ECKERT & ZIEGLER

Der Aufsichtsrat von Eckert & Ziegler hat die im Dezember 2022 angekündigte Neuordnung des Vorstands nun beschlossen. Danach werden der Gründer und Vorstandsvorsitzende Andreas Eckert sowie der Betriebsvorstand des Segments Medical, Lutz Helmke, ihre Ämter zum Abschluss der Hauptversammlung am 7. Juni 2023 niederlegen, wie das Unternehmen mitteilte.

HHLA

hat im ersten Quartal mehr als die Hälfte des operativen Gewinns eingebüßt, weil die Mengen im Containerumschlag und die Lagergelderlöse sanken. Überdies fehlte wegen des Kriegs in der Ukraine weitgehend der seeseitige Umschlag am Containerterminal in Odessa. Umgeschlagen wurden knapp 1,42 Millionen Standardcontainer - fast 19 Prozent weniger als im Vorjahr.

JOST WERKE

hat im ersten Quartal von einer hohen Nachfrage profitiert und die Profitabilität verbessert. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte das Unternehmen. In den ersten drei Monaten kletterte der Umsatz laut Mitteilung um knapp ein Zehntel auf 341,6 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT stieg um 15,5 Prozent auf 39,7 Millionen Euro. Entsprechend kletterte die bereinigte operative Marge auf 11,6 von 11,0 Prozent im Vorjahreszeitraum.

PORSCHE HOLDING

hat den Ausblick für 2023 nach einem Gewinnrückgang im ersten Quartal bekräftigt. Wie die Holding der Familien Porsche und Piech, die die Mehrheit der Volkswagen-Stammaktien hält, mitteilte, soll der Gewinn nach Steuern 2023 zwischen 4,5 Milliarden und 6,5 Milliarden nach 4,8 Milliarden Euro im Vorjahr liegen. In den ersten drei Monaten sank das Ergebnis nach Steuern auf 1,3 Milliarden von 2,1 Milliarden Euro im Vorjahr.

MBB

hat im ersten Quartal trotz eines zweistelligen Wachstums operativ weniger verdient. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das Berliner Beteiligungsunternehmen. Im Auftaktquartal sank das bereinigte EBITDA um 7 Prozent auf 13,8 Millionen Euro, die EBITDA-Marge betrug 6,8 Prozent. Der Umsatz legte um 17 Prozent auf 201 Millionen Euro zu.

NAGARRO

ist im ersten Quartal weiter gewachsen, hat allerdings eine rückläufige Rendite verzeichnet. Wie das im SDAX und TecDAX notierte Unternehmen mitteilte, kletterte der Umsatz um knapp ein Viertel auf annähernd 230 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA stieg um gut 8 Prozent auf 31,4 Millionen Euro. Die entsprechende Marge sank auf 13,7 von 15,6 Prozent. Der Nachsteuergewinn stieg laut Quartalsbericht auf 15,1 (Vorjahr 13,9) Millionen Euro.

RHEINMETALL

Die Bundeswehr hat bei Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann (KMW) weitere 50 Schützenpanzer Puma geordert. Die Beschaffung hat ein Gesamtvolumen von 1,087 Milliarden Euro brutto, wie der im DAX notierte Konzern mitteilte. Davon entfielen 501 Millionen Euro auf die Rheinmetall Landsysteme GmbH. Die Auslieferungen sollen im Dezember 2025 beginnen und bis Anfang 2027 abgeschlossen sein.

SIEMENS ENERGY

Die spanische Windkrafttochter Siemens Gamesa (SGRE) bleibt für den Energietechnikkonzern Siemens Energy auch nach der Übernahme eine Belastung. Die um Sondereffekte bereinigte Ergebnis-Marge werde im Geschäftsjahr 2022/23 am unteren Ende der Prognosespanne von 1 bis 3 Prozent erwartet, teilte Siemens Energy anlässlich der Veröffentlichung der Zweitquartalszahlen mit. Nach Steuern dürfte ein Verlust auftreten, der das Vorjahresniveau von 712 Millionen Euro um bis zu einem niedrig dreistelligen Millionen-Betrag übertrifft. Bislang wollte Siemens Energy nicht schlechter abschneiden als im Vorjahr.

TALANX

hat im ersten Quartal von einem kräftigen Wachstum im Erstversicherungsgeschäft und einer geringeren Großschadenslast profitiert. Der MDAX-Konzern steigerte seinen Nettogewinn deutlich und bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr. Der Konzerngewinn stieg um 31 Prozent 432 Millionen Euro von 322 Millionen im Vorjahr.

VARTA

hat im ersten Quartal bei rückläufigen Einnahmen operativ einen Verlust verzeichnet. Wie der Batteriehersteller mitteilte, sank der Umsatz um gut 11 Prozent auf 164 Millionen Euro. Den bereinigten operativen Verlust (EBITDA) bezifferte das Unternehmen mit Sitz in Ellwangen auf 2,0 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte Varta noch gut 38 Millionen Euro verdient. Varta wird vor allem von einer rückläufigen Nachfrage nach kabellosen Kopfhörern belastet.

AXA

hat seine Einnahmen dank guter Geschäfte im Schaden- und Unfallgeschäft im ersten Quartal gesteigert. Die Einnahmen kletterten laut Mitteilung um 2 Prozent auf 31,8 Milliarden von 31,17 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Im Segment Schaden- und Unfallversicherung stiegen die Einnahmen um 6 Prozent. Dagegen sackten sie in der Vermögensverwaltung und Krankenversicherung um 4 Prozent ab.

CK HUTCHISON

und der Private-Equity-Investor EQT gründen ein neues Unternehmen, das Mobilfunk- und Festnetzdienste für Großkunden in Italien anbieten will. Wie die CKHGT-Mutter CK Hutchison Holdings Limited mitteilte, soll Windtre - das italienische Mobilfunkgeschäft von CKHGT - sein aktives Netzwerk-Equipment- und sein Großhandelsgeschäft mit Mobilfunk- und Festnetzdiensten in Italien in das neue Unternehmen einbringen.

NEWMONT

hat den Zuschlag zum Kauf des australischen Unternehmens Newcrest Mining für 17,5 Milliarden US-Dollar erhalten. Beide Unternehmen einigten sich nach wochenlangen Gesprächen über ein verbessertes Angebot und schließen damit den bisher größten M&A-Deal in der Goldminenindustrie.

VICE MEDIA

rettet sich in den Gläubigerschutz. Der Anbieter von Vice News, Vice TV, Refinery29 und Motherboard gehören wird von einer Gläubigergruppe übernommen, darunter Soros Fund Management, Fortress Investment Group und Monroe Capital. Diese kaufen Vice für etwa 225 Millionen Dollar und übernehmen auch "erhebliche Verbindlichkeiten", wie Vice Media mitteilte.

