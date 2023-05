Lichtbögen können im Extremfall die Anlage in Brand setzen. Sie entstehen etwa durch fehlerhafte Lötstellen. Das Fraunhofer ISE hat auch an der neuen internationalen Norm zu den Detektoren mitgearbeitet.Integrierte Lichtbogendetektoren schalten Wechselrichter automatisch stromlos, wenn es zu Lichtbögen kommt. So erhöhen sie die Sicherheit von Photovoltaik-Anlagen. Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE hat nun einen modularen Prüfstand entwickelt, der es möglich macht, die Detektorenfunktion der damit ausgerüsteten Wechselrichter zu prüfen. Serielle Lichtbögen in Photovoltaik-Anlagen ...

