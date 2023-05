ChatGPT ist in aller Munde. Die beeindruckende Sprach-KI von Open AI hat die Tech-Industrie umgekrempelt und die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz auf die nächste Stufe gehoben. Die großen Techkonzerne werfen neuerdings mit dem Begriff "KI" nur so um sich. Nun will zum Beispiel Amazon seinen S...

Den vollständigen Artikel lesen ...