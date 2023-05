Die Ergebnisse von Cancom für Q1 2023 waren gemischt. Nach einer leichten Abschwächung im vierten Quartal 2022 zogen die Umsätze dank der guten Nachfrage nach Beratungs- und Supportleistungen an. Die EBITDA-Marge stand jedoch aufgrund höherer Betriebskosten und Inflation weiterhin unter Druck. Das Management erwartet ein schwaches zweites und drittes Quartal, da es mit einer leichten Abschwächung der Nachfrage rechnet. Es nahm eine vorsichtige Haltung ein und bekräftigte seinen Ausblick für 2023 für Cancom (und schließt die kürzlich angekündigte Übernahme von KBusinesscom [KBC] nicht ein). Die Analysten von AlsterResearch sehen die KBC-Transaktion positiv, da sie die Marktposition von Cancom in Österreich und der Schweiz stärkt, obwohl sie die Marge verwässert. Die Experten von AlsterResearch passen ihr DCF-gestütztes Kursziel auf EUR 37,00 (alt: EUR 39,00) an; KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Cancom%20SE





