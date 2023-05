Nachlese Podcast Freitag: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/4298/ , alle unter http://www.audio- cd.at/wienerboerseplausch . - in Folge S4/61 geht es um starke Zahlen der Post und eine tolle Bestätigung von Do&Co (für Peter Heinrich gibt es einen Kaffee). - Herta Stockbauer ist seit mehr als 30 Jahren in der BKS Bank tätig und seit 9 Jahren CEO des Instituts. Ach ja: Die Bank feierte im Vorjahr ebenfalls: und zwar den 100. Geburtstag. Wir sprechen darüber, warum man von einem Job an der Uni ins Bankgeschäft wechselt, über den Weg vom Controlling in den Vorstand, über Nachhaltigkeit und Frauen. Und wir reden auch darüber, seit wann man nicht mehr Bank für Kärnten und Steiermark sondern BKS sagt und was an der ...

