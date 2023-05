Der Arzneimittelhersteller Dermapharm ist mit deutlich mehr Umsatz und Gewinn ins neue Geschäftsjahr gestartet. An der Börse finden die Ergebnisse für das erste Quartal 2023 regen Anklang, mit einem Kursplus von rund acht Prozent rangiert die Aktie des Unternehmens an der Spitze des Nebenwerte-Index SDAX."Die wesentlichen Wachstumsimpulse im Auftaktquartal resultierten aus dem Erwerb der Arkopharma-Gruppe, einem starken organischen Wachstum in unserem Bestandsportfolio sowie ein wiedereinsetzendes ...

