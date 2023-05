Die Aktien von PUMA befinden sich seit dem Verlaufshoch bei 67,34 Euro in einem Abwärtstrend und haben im bisherigen Verlaufstief 49,81 Euro erreicht. In der Folge kam es zu einer Erholung bis 57,48 Euro, dann setzten die Aktien den übergeordneten Abwärtstrend weiter fort. Dabei liefen kurze Erholungen immer wieder im Bereich um den 10er-EMA aus. Am heutigen Montag sind die Titel erneut im Bereich um den 10er-EMA nach unten abgeprallt. Dabei zeigen ...

