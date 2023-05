Die Aktien von Rheinmetall sind am Donnerstag doch noch am 50er-EMA im Tageschart nach oben abgeprallt und konnten am Freitag weiter ansteigen. Diese Aufwärtsdynamik setzte sich auch am heutigen Montag zunächst weiter fort. Doch mit dem bisherigen Tageschoch bei 272,70 Euro ging es dann wieder abwärts. Aktuell zeigen sich die Papiere von Rheinmetall bei 268,80 Euro mit einer bärischen Tageskerze. Die Long-Position im Bereich von 262,50 Euro sollte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...