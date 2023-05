Die Börse zeigt sich seit Wochen unentschlossen in einer Seitwärtsbewegung. Bleibt das so? Wie könnte es weitergehen? Aufreger-Themen gibt es eigentlich zu Genüge. Zinsen, Inflation, US-Schuldenobergrenze... was könnte der Markt in der weiteren Entwicklung daraus machen? Und was sagt die Charttechnik gerade aus? Darüber spricht Marktkenner Konstantin Oldenburger, CMC Markets, im Talk mit DER AKTIONÄR TV Moderatorin Viola Grebe. Mehr dazu im vollständigen Interview.