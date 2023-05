Houston (ots/PRNewswire) -Mag\u0113m\u0101 Technology LLC und Rigby Refining LLC geben bekannt: "Mag\u0113m\u0101 und Rigby Refining haben eine Vergleichsvereinbarung mit der Wood Group USA geschlossen, um die in der Klage Rigby Refining LLC und Mag\u0113m\u0101 Technology LLC gegen Wood Group USA geltend gemachten Ansprüche beizulegen. Wood Group USA, Inc. V. Marea Energy Partners LLC, Sache Nr. 2021-13334 und das damit verbundene Schiedsverfahren zwischen den Parteien. Die Einigung gewährt Wood keine Rechte an dem Mag\u0113m\u0101-eigenen Patentportfolio im Zusammenhang mit der Herstellung von schwefelarmen Rückstands-Schiffsölen oder an anderem geistigen Eigentum von Mag\u0113m\u0101 und Rigby Refining. Alle anderen Bedingungen der Einigung sind vertraulich."Informationen zu Rigby Refining LLCRigby Refining® ist der Anbieter des preisgekrönten und patentierten Rigby-Prozesses® zur Herstellung von umweltverträglichen ISO 8217-2017-Resttreibstoffen für die Schifffahrt, die dem globalen IMO 2020-Mandat zur Senkung der Emissionen der Schifffahrt entsprechen. Rigby ist der exklusive Anbieter von Mag\u0113m\u0101s HSFO-zu-VLSFO- oder ULSFO-Hydroprocessing-Technologien. Kontaktinformationen finden Sie unter: www.rigbyllc.comInformationen zu Mag\u0113m\u0101 Technology LLCMag\u0113m\u0101 Technology verfügt über ein umfangreiches globales Patentportfolio, das auf seinen laufenden Forschungsbemühungen beruht. Das Unternehmen entwickelt technische Lösungen für die Herausforderungen der Umwelt- und Energiewende, denen sich die globale Raffinerie- und Petrochemieindustrie gegenübersieht.contact@rigbyllc.comKontakt:Rigby Refining LLCcontact@rigbyllc.com View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/magm-technology-llc-und-rigby-refining-llc-legen-rechtsstreit-mit-wood-group-usa-bei-301824556.htmlOriginal-Content von: Rigby Refining LLC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169861/5509883