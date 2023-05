DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 16. Mai (vorläufige Fassung)

=== *** 04:00 CN/Industrieproduktion April 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Jahresergebnis 07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 1Q 07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Ergebnis 1H *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Jahresergebnis *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten April Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: +28.200 Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 3,8% zuvor: 3,8% 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 1Q *** 10:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), HV *** 10:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht 1Q 10:00 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, HV 10:00 DE/Deutsche Börse AG, HV 10:00 DE/Elringklinger AG, HV 10:00 DE/Grenke AG, HV *** 10:00 EU/Treffen der Finanz- und Wirtschaftsminister 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt Mai 11:00 DE/1&1 AG, HV 11:00 DE/TAG Immobilien AG, HV *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Mai PROGNOSE: -5,0 Punkte zuvor: +4,1 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -37,5 Punkte zuvor: -32,5 Punkte *** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q Eurozone PROGNOSE: 2. Veröff.: +0,1% gg Vq/+1,3% gg Vj vorläufig: 1. Veröff: +0,1% gg Vq/+1,3% gg Vj zuvor: 4. Quartal: 0,0% gg Vq/+1,8% gg Vj *** 11:00 EU/Handelsbilanz März 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 1Q *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz April PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: -1,0% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,8% gg Vm *** 14:45 DE/Mercedes-Benz Group AG, Strategy Update Mercedes-Benz Vans *** 15:00 US/SAP SE, Beginn der zweitägigen Produkt-Veranstaltung Sapphire mit Keynote von CEO Klein, Orlando *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung April Industrieproduktion PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 79,9% zuvor: 79,8% *** 16:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede anlässlich der Verleihung des NRW-Staatspreises an Ex-Bundeskanzlerin Merkel *** 16:00 US/Lagerbestände März PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 16:00 US/Fed-Gouverneur Barr (stimmberechtigt im FOMC), halbjährliche Anhörung zu Bankenaufsicht und -regulierung im Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses *** 17:45 US/SAP SE, Vorstellung der neuen Mittelfristziele (19:00 Analystenkonferenz) 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Audi AG, Verlesung des Geständnisses des ehemaligen Vorstandschefs Stadler im Diesel-Prozess vor dem Landgericht München II - IS/Europarat, Beginn des zweitägigen Gipfels der Staats- und Regierungschefs (u.a. mit Bundeskanzler Scholz), Reykjavik - US/Präsident Biden, Treffen mit Spitzenvertretern des Senats und des Repräsentantenhauses wegen Schuldenobergrenze ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

