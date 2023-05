Weinfelden (ots) -Lidl Schweiz setzt sich seit Jahren für Umweltschutz und Tierwohl ein. Unter dem Label Terra Natura bietet Lidl Schweiz Lebensmittel aus der Schweiz an, die hohen Umwelt- und Tierwohlanforderungen gerecht werden. Die Produkte erfreuen sich grosser Beliebtheit, weshalb der Detailhändler sein Terra Natura Sortiment um mehr als 20 % im Vergleich zum Vorjahr ausgebaut hat und dadurch sein nachhaltiges Engagement weiter verstärkt.Unter dem Lidl eigenen Label Terra Natura führt Lidl Schweiz Lebensmittel im Sortiment, die ausschliesslich in der Schweiz und nach den Standards der IP-Suisse hergestellt werden. Lidl Schweiz konnte sein Terra Natura Angebot im Vergleich zum letzten Geschäftsjahr um über 20 % ausbauen. 2022 wurden über das Jahr verteilt rund 70 Terra Natura Produkte geführt - Tendenz steigend. Lidl Schweiz setzt sich damit für die einheimische Lebensmittelproduktion, die Förderung des Tierwohls und den Erhalt von diversen Lebensräumen ein. Das Terra Natura Angebot umfasst diverse Produkte in unterschiedlichen Kategorien, wie Eier, Milchprodukte, Backwaren und saisonales Gemüse. Ganz neu im Terra Natura Sortiment führt Lidl Schweiz saisonal einen roten Kopfsalat sowie einen Eisbergsalat - beides Convenience Produkte aus unserem gekühlten Sortiment.Marco Geisser, Head of Buying Lidl Schweiz: "Terra Natura-Produzenten schonen die Umwelt, indem sie die Biodiversität durch verschiedene Programme und Massnahmen fördern. So werden beispielsweise bei der Produktion dieser Artikel über 15 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche für die Förderung der Biodiversität genutzt sowie der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln reduziert. Mit dem Verkauf dieser Produkte leistet Lidl Schweiz einen wertvollen Beitrag zum Erhalt unserer Natur."Weiterführende Informationen gibt es unter: https://gesagt-getan.lidl.ch/de/detail/mehr-nachhaltigkeit-bei-terra-natura/Pressekontakt:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100906641