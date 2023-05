Verpassen Sie nicht den neuen kostenlosen Report von Stefan Klotter mit sechs spannenden Aktien, mit denen Sie erfolgreich durch die bevorstehende Rezession kommen. https://bit.ly/3M5xxGf Die US-Regionalbanken kommen nicht zur Ruhe. FAST BREAK-Chefredakteur und Charttechnikexperte Stefan Klotter wirft in seinem Wochenausblick einen Blick auf den Branchenindex und meint: Das Schlimmste könnte möglicherweise schon vorbei sein. Außerdem steht in dieser Woche eine Flut von Konjunkturdaten an: Zahlen aus der Baubranche, dem Einzelhandel, Konjunkturumfragen und Statements der Fed-Präsidiumsmitglieder. Charttechnikexperte Klotter lässt auch die Berichtssaison Revue passieren, findet spannende Chart-Konstellationen bei den Bergbauriesen Glencore und Rio Tinto und erklärt, welche Parallelen er zum US-Schuldenstreit von 2011 sieht.