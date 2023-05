Dermapharm setzt Kurswachtum fort - 8,5% Plus nach Quartalszahlen

Werbung







Nach der Corona-Auftragswelle setzt das Unternehmen die Segel weiter auf Wachstumskurs. Der Umsatz konnte im ersten Quartal um mehr als ein Drittel gesteigert werden.



Der Pharmakonzern Dermapharm startet mit einem sehr überzeugenden ersten Quartal in das Jahr 2023. Über alle Geschäftsbereiche hinweg seien im vergangenen Jahresviertel gute Ergebnisse erzielt worden. Auch die Anlegerinnen und Anleger an den Börsen scheinen die Zahlen positiv aufzufassen: Die Aktie notiert zum Mittag mit (intra-day) rund 8,5% im Plus.



Neben der Umsatzsteigerung von 37,8% wurde ebenfalls die Rentabilität erhöht. Die Bruttomarge stieg somit um 0,8% auf 33,2% an. Der Konzern verfolgt ein integriertes Geschäftsmodell und hatte zuletzt den französischen Arznei- und Nahrungsergänzungsmittelhersteller Arkopharma akquiriert. Die vereinigten in-house Forschungsabteilungen bieten für Dermapharm enorme Synergien - was sich nun auch in den Zahlen niederschlägt.









