Ressource auf Mt. York steigt auf 1,6 Millionen Unzen

Eine Steigerung seiner Goldressource auf dem Mt.-York-Goldprojekt in der australischen Pilbara-Region um 500.000 Unzen auf 1,6 Millionen Unzen konnte Kairos Minerals Limited (ASX: KAI, FSE: YAJ) zu Beginn der Woche bekanntgeben. Dies entspricht einer Steigerung um 47 Prozent, wobei die Ressource immer noch offen ist. Die äußerst erfolgreiche Bohrkampagne die Kairos Minerals auf seinem Mt.-York-Goldprojekt durchführen konnte, findet damit einen sehr erfolgreichen vorläufigen Abschluss. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt umfasst die Ressource damit 49,24 Millionen Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 1,02 g/t. Aus ihnen ergibt sich rechnerisch eine Gesamtzahl von 1,62 Millionen Unzen Gold.



Einzelne Teile der Ressource sind deutlich stärker vererzt. Der bedeutendste Abschnitt enthält 21 Millionen Tonnen Gestein, die durchschnittlich mit 1,5 g/t Gold durchsetzt sind. Aus ihnen leitet Kairos Minerals eine Ressource von 1,0 Millionen Unzen Gold ab.



Auch die inzwischen drei Kilometer lange Goldressource Main Trend konnte um 54 Prozent von 900.000 auf nunmehr 1,39 Millionen Unzen Gold gesteigert werden. Dieser Teil der Ressource ist auf eine vertikale Tiefe von 350 Meter begrenzt, bleibt aber weiterhin offen. Kairos Minerals sieht das Potential, die Ressource auf Mt. York weiter zu vergrößern Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die auf Mt. York durchgeführte Bohrkampagne sehr erfolgreich war, denn sie hat zur Identifizierung einer extrem großen und zugleich recht flachen Goldlagerstätte geführt. Sie bietet Kairos Minerals zahlreichen Möglichkeiten für weitere Mineralisierungen und damit für ein weiteres Wachstum der Ressource.



Während die Laborergebnisse der Bohrungen die Größe der Ressource weiter ansteigen ließen, gehen im Hintergrund die Studien zur Optimierung des Tagebaus weiter. Das Ziel ist hier, die Wirtschaftlichkeit des Projekts zu verbessern, indem unter anderem die Aufbereitungsraten optimiert und die Goldpreis-Szenarien an den veränderten Goldpreis angepasst werden.



Hervorragendes Wachstumspotenzial mit zahlreichen zu untersuchenden Projekten bzw. Lagerstätten ist weiterhin vorhanden. Zu erwähnen ist an dieser Stelle vor allem Gilt Dragon. Hier durchteuften historische Bohrungen 19 Meter mit durchschnittlich 1,31 g/t Gold in sehr geringen Tiefen. Außerdem richtet sich der Fokus auf die Entdeckung zusätzlicher Satellitenvorkommen in der Region Mt. York.

