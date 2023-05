Berlin (ots) -Dieses Jahr finden Muttertag und Vatertag im Abstand von nur wenigen Tagen statt. Aus diesem Anlass führte die Online-Englischschule für Kinder Novakid eine Umfrage in Deutschland und sechs weiteren Ländern durch, um herauszufinden, wie Eltern ihre Zeit mit der Familie verbringen. Befragt wurden 500 deutsche Väter und Mütter mit Kindern im Alter von vier bis zwölf Jahren.Der Internationale Tag der Familie am 15. Mai ist eine hervorragende Gelegenheit, um wertvolle Zeit mit den Kindern zu verbringen. Allerdings bevorzugen die Familien unterschiedliche Aktivitäten - sei es Basteln, Kochen oder Spielen im Freien. Novakid hat die beliebtesten und unbeliebtesten Freizeitbeschäftigungen von 1000 Eltern in sieben Ländern untersucht.Genügend gemeinsame Zeit als Familie?Zunächst wurden die Eltern gefragt, ob sie genug Zeit für ihre Kinder haben und wie viel gemeinsame Zeit sie sich eigentlich wünschen.Es stellte sich heraus, dass die Mehrheit der Eltern an Wochentagen etwa zwei bis drei Stunden gemeinsamen Freizeitbeschäftigungen mit ihren Kindern widmet. An Wochenenden und Feiertagen sind drei Viertel der Eltern weniger als sechs Stunden mit ihren Kindern zusammen. 73,5 Prozent der Eltern sind der Meinung, dass sie nicht genügend Zeit mit ihren Kindern verbringen.Wie beschäftigen sich Eltern am liebsten mit ihren Kindern?Spiele und Ausflüge gehören zu den Lieblingsbeschäftigungen deutscher Eltern. Nur ein Drittel schaut sich mit den Kindern Filme oder Serien an. Das ist deutlich weniger als in anderen EU-Ländern. In der Türkei sind es mit 60 Prozent sogar fast doppelt so viele.Spaziergänge mit Kindern sind nicht so beliebt wie in anderen Ländern. Während in Spanien und Italien über 40 Prozent und in Frankreich sogar knapp die Hälfte der Eltern gerne mit ihren Kindern spazieren gehen, sind es in Deutschland nur 33 Prozent.Lernen als Freizeitbeschäftigung - warum nicht?Lernen ist das Letzte, was Deutsche mit ihren Kindern unternehmen - nur sieben Prozent der Familien widmen ihre Freizeit dem Unterrichtsstoff. Stattdessen bevorzugen sie die kulturelle Bildung ihrer Kinder durch den Besuch von Kinos und Freizeiteinrichtungen sowie die Teilnahme an Veranstaltungen.Die meisten deutschen Kinder werden von ihren Eltern maximal eine Stunde pro Tag beim Lernen unterstützt. Die Mehrheit der Eltern verschafft sich einen Überblick über die Hausaufgaben und vergewissert sich, dass sie gemacht werden.Wie planen deutsche Eltern die kostbare Zeit mit den Kindern?Im Vergleich zu anderen Europäern recherchieren die Deutschen mehr im Internet, um Freizeitaktivitäten zu planen. 44 Prozent der Befragten lassen sich online inspirieren. Mehr als die Hälfte beraten sich mit ihren Partnern. Rund 70 Prozent der Eltern fragen außerdem ihre Kinder, was sie gerne machen möchten. In der Türkei, Italien und den arabischen Emiraten tun das nur knapp die Hälfte.Novakid (http://novakid.de) bietet nicht nur online Englischunterricht an. Hier lernen Kinder auch Basteln, Kochen, Singen, Dichten und Experimentieren in englischer Sprache. Außerdem können sie sich auf virtuelle Reisen in ferne Länder begeben, spannende Berufe erkunden und dank einer internationalen Community Freundschaften in allen Ecken der Welt schließen.Für Medienanfragen:Margarita Maltsevammaltseva@novakidschool.com+1 484 445 8779 (WhatsApp)Original-Content von: Novakid, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151270/5510079