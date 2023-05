DJ MÄRKTE USA/Behauptet - Schuldenobergrenze im Fokus

NEW YORK (Dow Jones)--Behauptet ist die Wall Street in die neue Woche gestartet. Angesichts der anhaltenden Sorgen vor einer Konjunktureintrübung und des weiter ungelösten Problems der Schuldenobergrenze dominiert Vorsicht. Am Dienstag soll es erneute Verhandlungen zwischen Demokraten und Republikanern geben, um eine Lösung zu finden, ansonsten droht bereits Anfang Juni den USA die Zahlungsunfähigkeit - mit starken Auswirkungen auf die globale Konjunktur.

Der Dow-Jones-Index verliert kurz nach der Eröffnung 0,2 Prozent auf 33.244 Punkte. Der S&P-500 zeigt sich kaum verändert. Der Nasdaq-Composite verbessert sich um 0,2 Prozent. Die Renditen am US-Anleihemarkt steigen moderat weiter.

"Die Stimmung wurde durch das politische Theater um die US-Schuldenobergrenze nicht verbessert", kommentiert CMC Markets UK und weiter: "Obwohl die Risiken in diesem Zusammenhang gut bekannt sind, könnte man argumentieren, dass sie etwas überbewertet erscheinen, wenn man bedenkt, wie regelmäßig sich dieses Szenario in den vergangenen Jahren abgespielt hat, bevor ein später Kompromiss besiegelt wurde".

Konjunkturseitig ist der Empire State Manufacturing Index im Mai deutlich niedriger und auch viel schwächer als erwartet ausgefallen. In den kommenden Tagen stehen weitere Hinweise über den Zustand der US-Konjunktur auf der Agenda. Dazu gehören die Einzelhandelsumsätze für April und die Ergebnisse der Einzelhandelsriesen Home Depot am Dienstag und Walmart am Donnerstag.

Dollar mit kleinem Minus - Ölpreise mit leichter Erholung

Der Dollar gibt nach dem Plus am Freitag leicht nach. Der Dollarindex reduziert sich um 0,2 Prozent.

Die Ölpreise erholen sich von den zuletzt gesehenen Abgaben. Brent und WTI sind im bisherigen Monatsverlauf um jeweils rund 8 Prozent gefallen. Die Nachfragesignale seien weiter schwach, während das Angebot hoch bleibe, so Marktbeobachter.

Gut 6 Dollar im Plus zeigt sich der Goldpreis. Er kann sich damit über der Marke von 2.000 Dollar je Feinunze behaupten. Das Edelmetall bewege sich weiter im Spannungsfeld von Dollarentwicklung und Konjunktursorgen, die Gold als sicheren Hafen attraktiv machen, heißt es.

Fusion im Pipeline-Sektor

Bei den Einzelwerten steht eine Großfusion in der Pipelinebranche im Fokus: Oneok will den kleineren Wettbewerber Magellan Midstream Partners für rund 14 Milliarden Dollar übernehmen. Damit würde eines der größten Unternehmen für den Transport und die Speicherung von Energie in den USA entstehen. Oneok bietet den Angaben zufolge 8,8 Milliarden Dollar in bar und will die Schulden von Magellan im Volumen von 5,1 Milliarden Dollar übernehmen. Der gebotene Preis von 67,50 Dollar je Aktie liegt 22 Prozent über dem Schlusskurs der Magellan-Aktie vom Freitag. Magellan steigen um 14,1 Prozent auf 63,20 Dollar. Oneok verlieren 8,6 Prozent.

Die Aktie von General Motors (-0,2%) zeigt sich wenig beeindruckt von einem Rückruf. Der Autohersteller ruft in den USA fast eine Million Geländewagen in die Werkstätten, nachdem von den US-Behörden Bauteile moniert wurden. Es gibt Bedenken, dass der Fahrer-Airbag beim Auslösen explodieren könnte.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.243,82 -0,2% -56,80 +0,3% S&P-500 4.124,29 +0,0% 0,21 +7,4% Nasdaq-Comp. 12.304,14 +0,2% 19,40 +17,6% Nasdaq-100 13.356,32 +0,1% 16,15 +22,1% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,01 +1,7 3,99 -41,2 5 Jahre 3,48 +3,1 3,45 -52,3 7 Jahre 3,49 +3,8 3,46 -47,5 10 Jahre 3,50 +3,4 3,47 -38,0 30 Jahre 3,83 +4,4 3,79 -13,6 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:15 Uhr Fr, 17:32 Uhr % YTD EUR/USD 1,0874 +0,2% 1,0872 1,0861 +1,6% EUR/JPY 148,05 +0,5% 147,97 147,02 +5,5% EUR/CHF 0,9743 -0,1% 0,9751 0,9741 -1,6% EUR/GBP 0,8695 -0,3% 0,8713 0,8711 -1,8% USD/JPY 136,12 +0,3% 136,11 135,39 +3,8% GBP/USD 1,2506 +0,4% 1,2478 1,2467 +3,4% USD/CNH (Offshore) 6,9637 -0,1% 6,9597 6,9723 +0,5% Bitcoin BTC/USD 27.400,48 +1,8% 27.366,85 26.345,81 +65,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,67 70,04 +0,9% +0,63 -11,9% Brent/ICE 74,98 74,17 +1,1% +0,81 -11,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 32,72 32,77 -0,1% -0,05 -57,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.017,05 2.010,75 +0,3% +6,30 +10,6% Silber (Spot) 24,12 23,97 +0,6% +0,15 +0,7% Platin (Spot) 1.060,98 1.058,38 +0,2% +2,60 -0,7% Kupfer-Future 3,75 3,72 +0,7% +0,03 -1,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

