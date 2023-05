Nach dem Aus für das Elektroauto Sion muss das Unternehmen nun Kunden ihre Anzahlungen auf das Fahrzeug rückerstatten. Die dafür nötige Finanzierung ist jetzt gekippt. Das Unternehmen will sich künftig auf die Integration seiner Photovoltaik-Technologie in Fahrzeuge von Drittanbietern konzentrieren.Mit dem Sion wollte das junge Münchener Unternehmen Sono Motors ein einzigartiges Elektroauto auf den Markt bringen: eine komplett mit Solarzellen überzogene Karosserie, bidirektional ladbar, integriert in ein Sharing-Konzept. Im Februar musste Sono Motors seinen Plan allerdings einstellen, eine Serienfertigung ...

